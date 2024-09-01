Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 58
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*DJ SLIPKNOT немного угорел 20
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 18
*Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!» 14
*Новый альбом группы WINTERSUN доступен для прослушивания 12
*Лидер BEHEMOTH победил в суде 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 58
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



1 сен 2024 : 		 DJ SLIPKNOT о своем угаре

31 авг 2024 : 		 SLIPKNOT могут оказаться в студии в следующем году

28 авг 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о новой маске

27 авг 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

26 авг 2024 : 		 DJ SLIPKNOT немного угорел

19 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

13 авг 2024 : 		 Басист SLIPKNOT показал новое лицо

12 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

8 авг 2024 : 		 SLIPKNOT открыли тур в честь юбилея "Slipknot"

29 июл 2024 : 		 Сможет ли барабанщик SLIPKNOT сыграть MASTODON

25 июл 2024 : 		 JAY WEINBERG не готов говорить об уходе из SLIPKNOT

7 июл 2024 : 		 CLOWN полон оптимизма по поводу нового альбома SLIPKNOT

3 июл 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

29 июн 2024 : 		 Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY

28 июн 2024 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новом барабанщике

26 июн 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Вы услышите новую музыку очень скоро»

25 июн 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

11 июн 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

1 июн 2024 : 		 SLIPKNOT и ATLUS вместе

28 май 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 май 2024 : 		 SLIPKNOT выступили без CLOWN'a

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

18 май 2024 : 		 MICK THOMSON: Как появился SLIPKNOT

16 май 2024 : 		 SLIPKNOT анонсировали первую песню с ELOY CASAGRANDE

15 май 2024 : 		 Гитарист SLIPKNOT о новом барабанщике: «Мы не пробовали никого другого»

15 май 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE объяснил решение покинуть SEPULTURA и присоединиться к SLIPKNOT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DJ SLIPKNOT о своем угаре



zoom
SID WILSON в интервью Fox News рассказал о том, как восстанавливается после ожогов:

«У меня забинтована вся правая рука и половина левой. Мое лицо практически расплавилось от носа вниз. Но отек спал, и мне сказали, что лицо — удивительная штука, оно восстанавливается очень быстро, кажется, что оно быстро заживает. Бывали дни и получше, но я жив, так что все хорошо».

По его словам, ожоги он получил от костра на своей ферме в Айове, где он живет с подругой Келли Осборн и их двухлетним сыном Сидни.

«Несколько ночей назад я разжег его и дал ему прогореть. На следующий день я пошел проверить, сколько там осталось, если вообще что-то осталось. Там было некоторое количество мусора по бокам, и я, как болван, сделал то, что не должен был делать, — добавил туда немного горючего».

Предупредив Келли, он срочно отправился в больницу, а затем был переведен в более крупную больницу в Де-Мойне.

Говоря о том, как он сейчас себя чувствует, Sid сказал: «Я не собираюсь впадать в депрессию. Самое сложное — это ощущение того, какой я болван Это даже не физическая боль. Это ощущение: «О, я усвоил это на собственном опыте». Мне нужно иногда притормаживать и изучать ситуацию, прежде чем нырять в нее с головой».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 сен 2024
gravitgroove
Тот случай, когда маска могла послужить компромиссом разуму, но и ее не оказалось в нужный момент.

просмотров: 311

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом