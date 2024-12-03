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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 30
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 28
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
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Slipknot

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|||| 3 дек 2024

Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим



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Читатели журнала Modern Drummer выбрали барабанщика SLIPKNOT Eloy Casagrande как лучшего ударника 2024. По этому случаю он написал:

«Я рад, что был признан лучшим металлическим барабанщиком 2024 года по версии журнала Modern Drummer. Спасибо всем, кто проголосовал за меня.

Я хотел бы, чтобы вы знали, что я не самый лучший. В музыке и искусстве нет хороших или плохих, но мне повезло, что у меня есть люди, которые поддерживают меня и которым нравится то, что я делаю.

Спасибо, Modern Drummer, за то, что вы делаете для сообщества барабанщиков. Спасибо SLIPKNOT и maggots за доверие ко мне. Увидимся в туре».




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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3 дек 2024
Gustaff
Тут еще от партий зависит. Стучал бы он в каком-нибудь AC/DC, то хуй бы его выбрали
3 дек 2024
M
Mateas89
То есть когда он в Сепе наворачивал так, что Слипам и не снилось - нах никому не нужен был, а как только в расхайпленную группу попал - так сразу признали?
Like!2
3 дек 2024
Gustaff
Mateas89, именно так. Интересно, если бы он был еще и русский.
3 дек 2024
father
Mateas89, да вообще-то и в Сепе он получал должное внимание, и какие-то премии тоже ему отсыпали
3 дек 2024
M
Mateas89
father, да он и до Сепы получал. Но тут прям свалилось всех сторон - мемасы в инсте, премии и тд.
3 дек 2024
gravitgroove
Mateas89, все логично, Sepultura уже давно (года как с 2004) не в фокусе в Британии и США, интерес к ним угас сильно, остался лишь культовый статус и те самые альбомы, что их приближали к первой десятке (тогда и Игоря называли лучшим), а Slipknot уже давно мейнстрим и одна из тех групп, которые сейчас в США популярнее самих Korn.
4 дек 2024
rassol
gravitgroove, ну, Игорюша был очень хорош в своё время.
4 дек 2024
gravitgroove
rassol, конечно, по крайней мере с 1988 по 1998 год включительно один из лучших был, и в плане креативности, и колотил мощно. Разумеется этот Элой в целом круче, но он свой стиль не создал, просто усовершенствовал технически
3 дек 2024
WahrandPhain
*жпег волка из мульта "Жил-был пес":

-Шо, опять??
3 дек 2024
WahrandPhain
А если говорить серьёзно на тему лучшего барабанщика - надеюсь, никто не будет спорить, если я назову Джейми Сен-Мерата и Мачея Ковальского?
3 дек 2024
Corpsegrinder04
Я бы Ричарда Кристи выбрал времён 1998-2002.

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