3 дек 2024



Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим



Читатели журнала Modern Drummer выбрали барабанщика SLIPKNOT Eloy Casagrande как лучшего ударника 2024. По этому случаю он написал:



«Я рад, что был признан лучшим металлическим барабанщиком 2024 года по версии журнала Modern Drummer. Спасибо всем, кто проголосовал за меня.



Я хотел бы, чтобы вы знали, что я не самый лучший. В музыке и искусстве нет хороших или плохих, но мне повезло, что у меня есть люди, которые поддерживают меня и которым нравится то, что я делаю.



Спасибо, Modern Drummer, за то, что вы делаете для сообщества барабанщиков. Спасибо SLIPKNOT и maggots за доверие ко мне. Увидимся в туре».





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