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Slipknot

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|||| 26 июн 2024

Перкуссионист SLIPKNOT: «Вы услышите новую музыку очень скоро»



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M. SHAWN CRAHAN в интервью Revolver так ответил на вопрос о том, когда поклонники вправе ожидать новую музыку:

«Одно я могу сказать точно: новая музыка SLIPKNOT будет всегда. Но мы также говорили, что есть фильтр, и мы сами являемся фильтром, и всё должно проходить через этот фильтр. И когда я говорил вам, что мы стали гораздо лучше общаться, теперь примените это к общению о музыке. Я могу сказать, что музыка появится раньше, чем вы можете себе представить, и будет представлена вам таким образом, о котором вы и никогда бы не подумали. И я взволнован, потому что мы не на лейбле. И это не может не радовать, понимаете, о чём я? Мы послали многих. Мне это нравится, понимаете? Приходите за нами, или мы придём за вами».

На вопрос о том, будет ли SLIPKNOT выпускать новую музыку самостоятельно или группа ищет новый лейбл после почти четверти века пребывания на Roadrunner Records, он ответил:

«Я только могу сказать, что мы уже мотивированы на создание музыки, потому что нам нравится этим заниматься. Так что вы услышите новую музыку очень скоро. И если я могу громко заявить о себе, я позабочусь о том, чтобы у нас было достаточное количество готовой музыки, прежде чем мы будем с кем-то сотрудничать. У меня нет ненависти к лейблам. На самом деле я из того поколения, когда заключались сделки с лейблами и продюсерами, когда альбом предварительно продюсировался и записывался на двухдюймовую ленту. Мне нравится, когда мы можем купить билеты на самолёт и отправиться в студию. Если мы не будем сотрудничать с лейблом, нам придётся делать всё самим и нанимать людей, которые помогут уладить все вопросы, а это уже бизнес, и я не уверен, что мы заинтересованы в открытии ещё одного предприятия. Но я заинтересован в том, чтобы понять, как напрямую попасть из нашего мозга в ваш мозг, и при этом никто не будет мешать. Меня интересует этот вопрос».




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27 июн 2024
Kliops144
Жду, не дождусь (похуй).

просмотров: 238

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