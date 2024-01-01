сегодня



Перкуссионист SLIPKNOT о новой маске



Для продолжающегося тура SLIPKNOT «Here Comes The Pain» участники группы придерживаются классического стиля, возвращая красные комбинезоны 1999 года и элементы ранних масок в свои современные версии, что связано с тем, что SLIPKNOT празднуют 25-летие. Но, как объяснил Rolling Stone перкуссионист Shawn «Clown» Crahan, он и другие «O.G.s» встретились перед туром, чтобы придумать образ, и решили, что то, как они нумеровали свои комбинезоны в прошлом, не подходит, поскольку четыре музыканта присоединились к группе после выхода SLIPKNOT.



«Они в SLIPKNOT, но мне не хочется называть цифры. Так было 25 лет назад. Так что да, эти комбинезоны другие, другой фирмы. Они сшиты на заказ. В 98-м их просто покупали с полки, а затем наносили шелкографию или трафаретную печать. На старых комбинезонах был штрих-код на спине, штрих-код над сердцем, номер на левом плече, клеймо «S» на правой стороне, и на этом мы остановились. Все было очень просто. Всё было единообразно, и все были в форме. В этот раз мы сделали нарукавные нашивки с надписью «25» — 25 лет. На своем комбинезоне я сделал еще одну букву S».



Говоря о том, как он и другие участники хотели представить свои индивидуальные маски, Crahan сказал:



«Мы договорились, что будем использовать для своих масок дубли, потому что я отказываюсь быть тем, кем я был 25 лет назад, потому что это гребаная ложь. Мне неинтересно переживать то, кем я абсолютно не могу быть. Так что мы договорились: «Давайте все возьмем свои собственные художественные выражения и изменим комбинезоны так, как вам удобно, а затем сделаем переделку своей маски.



Я просто сделал версию образа O.G. Мне больше не нравятся оранжевые волосы. Оранжевые волосы изначально были фальшивыми, и я мог выступать в таком виде в 98-м. У меня был такой менталитет, но я не буду делать ничего фальшивого. В этом возрасте и в том, что я делаю, все должно быть подлинным».







+0 -0



просмотров: 54

