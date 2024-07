сегодня



JAY WEINBERG не готов говорить об уходе из SLIPKNOT



JAY WEINBERG в новом эпизоде "One Life One Chance With Toby Morse" так прокомментировал свой уход из SLIPKNOT:



«По правде говоря, я нахожусь в такой стадии, когда еще не совсем готов говорить об этом. И это не значит, что я отказываюсь от разговора, но я потратил время, и потрачу его, просто переваривая весь этот опыт. И этот опыт — не только последние шесть месяцев, а все последние 10 лет. И наконец, в некотором роде, я перерабатываю все по крупицам. И я решил подойти к вопросу ответственно.



У меня есть потрясающий психотерапевт, который помогает мне. Прежде чем говорить об этом, для меня важно сделать правильную работу по обработке этих событий, когда ты 10 лет посвящаешь исключительно одному делу. По ту сторону нужно многое переварить. И я уверен, что настанет время, когда я расскажу о своем опыте, накопленном за эти десять лет, но пока не время».







