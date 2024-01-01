18 май 2024



MICK THOMSON: Как появился SLIPKNOT



Fishman Music опубликовали ролик с гитаристом SLIPKNOT MICK'ом THOMSON'ом, в котором он, в частности, рассказал о том, как была создана группа:



«До SLIPKNOT Пол [Грей], Andy [бывший вокалист Anders Colsefni] — он был нашим оригинальным вокалистом в SLIPKNOT — и я играли в группе BODY PIT, это была дэт-металл-группа. И они тогда потеряли своего барабанщика. Они взяли меня в группу, а барабанщик и другой гитарист ушли, и мы стали искать барабанщика. Мы сочиняли песни — я, Пол и Donnie [Steele, бывший гитарист и басист SLIPKNOT], мы работали над материалом, и я записал несколько вещей на четыре дорожки, которые в итоге так никуда и не пошли. Но мы их сочинили. Так что мы занимались этим и искали барабанщика. В то же время наше оборудование оказалось там, где мы репетировали, а это был дом нашего вокалиста Andy. Туда и приходил Clown [перкуссионист Shawn Crahan]. Он был знаком с Andy. Clown приходил и начинал играть с Полом и Andy, джемовать в подвале на оборудовании BODY PIT, собственно, там BODY PIT и репетировали. У нас не было барабанщика, так что некоторое время приходилось ждать, пока они занимались музыкой. И вот так это началось. Пол и Энди играли с Clown'ом. Я не знал его, я познакомился с ним потом. И мы с Полом и Энди участвовали в этой затее. Так что они просто дурачились со своим другом. Всё это происходило отдельно — они делали другую музыку. А потом мы так и не смогли найти техничного дэт-металлического барабанщика. Как это сделать в Де-Мойне? Джоуи не захотел этим заниматься. Зато Джоуи захотел играть в SLIPKNOT с Andy, Полом и Clown'ом. Вот так всё и получилось. Наша группа умерла. Джоуи был в группе с другим нашим гитаристом на первой пластинке, Josh'ем [Brainard'ом], и Craig'ом [Jones'ом], занимавшимся семплированием. Они оба были гитаристами в группе Джоуи. Так что получилось что-то такое: собрались я, Пол, Andy, Джоуи, Josh и Craig, объединили эти группы, а потом добавили Clown'a. Именно Clown стал ключевой фигурой, потому что, по сути, было две группы, которые распались ради него и реформировались вокруг его идеи. Так что, наверное, в каком-то смысле это две разные группы растворились и превратились в одну. Мы никогда не рассматривали это с такой точки зрения, потому что хронология и то, как всё произошло, не было для нас важным. Но забавно, что мы развалили другую группу — группу Corey [Taylor'a, вокалиста SLIPKNOT] STONE SOUR, украв его. А потом нам понадобился ещё один гитарист, и мы взяли к себе Jim'a [Root'a] из группы Corey. Так что это было что-то с чем-то! Мы просто ходили вокруг да около и вредили чужим группам (смеётся)».







+4 -0



просмотров: 3611

