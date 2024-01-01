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*Лучшее с Wacken Open Air 2024 38
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
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Slipknot

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Видео полного выступления SLIPKNOT



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Видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось шестого августа в Ruoff Music Center, Noblesville, Indiana, SLIPKNOT в рамках тура "Here Comes The Pain", который приурочен к 25-летию альбома "Slipknot", доступно для просмотра ниже:

01. (sic)
02. Eyeless
03. Wait And Bleed
04. Get This (first time since 2019)
05. Eeyore
06. Me Inside (first time since 2015)
07. Liberate
08. Purity
09. Prosthetics
10. No Life (first time since 2000)
11. Only One (first time since 2012)

Encore:

12. Spit It Out
13. Surfacing
14. Scissors (first time since 2000)

SLIPKNOT - Fan-Filmed Video Of Entire Here Comes The Pain 2024 Tour Kick-Off Show Streaming

INFRARED - "Demon's Blood"




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