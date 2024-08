сегодня



Видео полного выступления SLIPKNOT



Видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось шестого августа в Ruoff Music Center, Noblesville, Indiana, SLIPKNOT в рамках тура "Here Comes The Pain", который приурочен к 25-летию альбома "Slipknot", доступно для просмотра ниже:



01. (sic)

02. Eyeless

03. Wait And Bleed

04. Get This (first time since 2019)

05. Eeyore

06. Me Inside (first time since 2015)

07. Liberate

08. Purity

09. Prosthetics

10. No Life (first time since 2000)

11. Only One (first time since 2012)



Encore:



12. Spit It Out

13. Surfacing

14. Scissors (first time since 2000)







