Видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось 12 августа в Madison Square Garden, New York City, доступно для просмотра ниже:



00:13 "The Shining" Grady Twins

01:28 742617000027

03:28 (sic)

07:10 Eyeless

11:48 Wait And Bleed

19:16 Get This

21:26 Eeyore

23:23 Tattered & Torn (Sid Remix)

25:28 Me Inside

28:26 Liberate

32:13 Frail Limb Nursery

34:16 Purity

39:20 Prosthetics

45:49 No Life

49:54 Only One

53:01 Hidden Track Intro (Mudslide hidden track)

55:55 Spit It Out

1:00:00 Surfacing

1:05:03 Scissors















