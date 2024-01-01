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Slipknot

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Видео полного выступления SLIPKNOT



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Видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось 12 августа в Madison Square Garden, New York City, доступно для просмотра ниже:

00:13 "The Shining" Grady Twins
01:28 742617000027
03:28 (sic)
07:10 Eyeless
11:48 Wait And Bleed
19:16 Get This
21:26 Eeyore
23:23 Tattered & Torn (Sid Remix)
25:28 Me Inside
28:26 Liberate
32:13 Frail Limb Nursery
34:16 Purity
39:20 Prosthetics
45:49 No Life
49:54 Only One
53:01 Hidden Track Intro (Mudslide hidden track)
55:55 Spit It Out
1:00:00 Surfacing
1:05:03 Scissors








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