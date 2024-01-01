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SLIPKNOT готовят переиздание дебютного альбома



В рамках интервью Metal Hammer M. Shawn Crahan сообщил, что SLIPKNOT готовят юбилейную версию дебютного альбома:



«Я принимаю самое активное участие в подготовке переиздания, потому что я — хранитель группы. Именно я хранил все эти годы все DAT-кассеты с пульта со всех наших первых концертов, все видеозаписи со студийных сессий в SR Audio и Indigo Ranch, различные тестовые миксы, которые мы давали другим людям, которым мы тогда сказали "нет", и которые так и не были выпущены, но они потрясающие. 25 лет назад их бы никто не стал слушать, но теперь, когда золотое яйцо снесено и все это знают, вы не станете слушать другой микс и говорить: "Этот лучше", вы просто скажете: "Во дела, это SLIPKNOT 25 лет назад"».



Он также сказал о том, что будет включено в расширенное переиздание "Slipknot":



«Там есть новые обложки, новые фотографии того времени, много музыки, которая так похожа на панк-рок, с кассет, есть видеодокументы, много всего — аудио, визуальные материалы, всё. Это лучшее из всего, что есть у SLIPKNOT».







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