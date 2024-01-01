Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 17
*Лидер SIX FEET UNDER больше не дует 16
*KERRY KING: «Схуднул малёха!» 16
*Никакого альбома KREATOR до 2026 года! 14
*Гитарист ACCEPT: «А судьи кто?» 14
*Гитарист SLIPKNOT о новом барабанщике: «Мы не пробовали нико... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 17
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



19 май 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

18 май 2024 : 		 MICK THOMSON: Как появился SLIPKNOT

16 май 2024 : 		 SLIPKNOT анонсировали первую песню с ELOY CASAGRANDE

15 май 2024 : 		 Гитарист SLIPKNOT о новом барабанщике: «Мы не пробовали никого другого»

15 май 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE объяснил решение покинуть SEPULTURA и присоединиться к SLIPKNOT

14 май 2024 : 		 Видеоотчёт SLIPKNOT о первых двух шоу с новым барабанщиком

3 май 2024 : 		 Новый барабанщик SLIPKNOT на проводе

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

30 апр 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE стал новым членом SLIPKNOT

27 апр 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

26 апр 2024 : 		 SLIPKNOT отыграли с новым барабанщиком

23 апр 2024 : 		 Маски SLIPKNOT в Dead by Daylight

9 апр 2024 : 		 Новый альбом от оригинального вокалиста SLIPKNOT

13 мар 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о новой музыке

11 мар 2024 : 		 SLIPKNOT репетируют

15 фев 2024 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN о жертвах ради SLIPKNOT

27 янв 2024 : 		 Наследники Джоуи Джордисона подали иск против SLIPKNOT

16 янв 2024 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT продолжает восстановление

5 янв 2024 : 		 Бывший ударник SLIPKNOT может ходить

17 дек 2023 : 		 CLOWN об уходе барабанщика SLIPKNOT

16 дек 2023 : 		 SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом

12 дек 2023 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT: «Воспоминания и опыт за 10 лет я не променял бы ни на что!»

11 дек 2023 : 		 SLIPKNOT анонсировали юбилейный тур

7 дек 2023 : 		 Гитарист SLIPKNOT о своих увлечениях

28 ноя 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 ноя 2023 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT перенес операцию
Показать далее
| - |

|||| 19 май 2024

Видео полного выступления SLIPKNOT



zoom
Видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось в рамках фестиваля Welcome To Rockville, доступно для просмотра ниже:

00:00 - People = Shit
05:32 - Eyeless
10:03 - Disasterpiece
17:15 - Before I Forget
22:03 - Custer
27:54 - Psychosocial
33:15 - The Devil In I
39:15 - The Heretic Anthem
45:19 - Unsainted
49:45 - Wait And Bleed
53:53 - Vermilion

Encore:

1:01:31 - Duality
1:06:04 - Spit It Out
1:09:40 - Surfacing




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 599

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом