19 май 2024



Видео полного выступления SLIPKNOT



Видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось в рамках фестиваля Welcome To Rockville, доступно для просмотра ниже:



00:00 - People = Shit

05:32 - Eyeless

10:03 - Disasterpiece

17:15 - Before I Forget

22:03 - Custer

27:54 - Psychosocial

33:15 - The Devil In I

39:15 - The Heretic Anthem

45:19 - Unsainted

49:45 - Wait And Bleed

53:53 - Vermilion



Encore:



1:01:31 - Duality

1:06:04 - Spit It Out

1:09:40 - Surfacing







