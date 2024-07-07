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Slipknot

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|||| 7 июл 2024

CLOWN полон оптимизма по поводу нового альбома SLIPKNOT



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M. Shawn Crahan (a.k.a. Clown) в интервью Lazer 103.3 обсудил новый материал SLIPKNOT:

«Нам очень повезло. COVID всё испортил. Мы гастролировали в поддержку [альбома 2019 года] "We Are Not Your Kind". Пришёл COVID, положив конец этому циклу. Мы решили сочинять во время локдауна. У нас вышел альбом "The End, So Far". В этот раз мы собираемся отпраздновать 25 лет [со дня выхода дебютного альбома SLIPKNOT] и как бы завершить цикл "The End, So Far". Сочинение начнётся очень скоро. И хорошая новость в том, что мы достигли той точки, когда добились всего, чего хотели. Поэтому мы хотели оставить книгу открытой. И я думаю, что у нас получилось. Так что теперь, благодаря составу, тому этапу, на котором мы находимся, и тому, что мы создали, я очень воодушевлён по поводу следующего альбома. Не то чтобы кому-то не понравилось то, что мы сделали, я хочу сказать, что у меня есть ощущение, что этот альбом очень нужен всем. И я думаю, что он будет отлично принят. Так что я очень взволнован. С Eloy в группе и другими ребятами мы сможем многого достичь, и это очень воодушевляет».

Он вновь рассказал о планах SLIPKNOT выпустить альбом из 11 ранее не издававшихся песен, записанных четырьмя участниками группы во время работы над альбомом 2008 года "All Hope Is Gone". Clown в первый раз рассказал о существовании этой музыки в 2018 году, заявив, что он, вокалист Corey Taylor, гитарист Jim Root and DJ Sid Wilson сочинили и записали эти мелодии с психоделическим уклоном в отдельной студии во время тупиковой ситуации, возникшей в процессе записи "All Hope Is Gone":

«Единственная причина, по которой он до сих пор не вышел, заключается в том, что это альбом вне времени. Его можно было бы выпустить 10 лет назад, 10 лет спустя, сегодня, и так далее, и тому подобное. И главная причина — и это звучит как бред, но это правда — каждый раз, когда мы собирались его выпустить, жизнь подкидывала группе какие-нибудь сюрпризы. Например, обложка была готова, сведение сделано, мастеринг выполнен — всё готово. Но мы любим всё раскручивать, чтобы у каждого был шанс. А потом случается что-то вроде COVID, и, возможно, кто-то из группы уходит и начинает заниматься другими делами. Так что нам приходится уделять внимание всем этим вещам. И мы не пытаемся выпустить "Look Outside Your Window", который бы всё остановил, но другие события вынуждают нас отложить выпуск, потому что мы не ставим его в приоритет. Но я вроде как поставил на этом точку, потому что мне надоело слушать всех — не фанатов или себя, а участников группы. Прошло уже столько времени, что они только смеются. И я тоже смеюсь, но я верю, что мы выпустим альбом в этом году. Я не вижу в этом ничего такого... Мы же не собираемся отправиться с ним в тур. Это не значит, что мы не дадим несколько концертов. Но это просто подарок для нас самих. Так что я бы очень этого хотел. Он обязательно выйдет. Даю вам слово. Никакой драмы. Всему своё время. Нужно выбрать правильный момент, чтобы он ни с чем не пересекался. Так что для него есть время в этой реальности. Вот и всё, что я могу сказать».




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7 июл 2024
Mistis
Хоть в этот раз без воды....

просмотров: 365

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