Басист SLIPKNOT показал новое лицо



Alessandro "VMan" Venturella представил новое творение немецкого художника Hedi Xandt.



»Я очень люблю его работы и решил, что настало время попросить его создать для SLIPKNOT свою работу. Я в восторге!»



Hedi: «Дизайн этого произведения отсылает к более ранним воплощениям лица V Man'а и напоминает итальянские экспрессионистские скульптуры, разрушенные и превращенные в маску с помощью грубой силы. Этот "разрезанный" вид - один из трех вариантов дизайна.



Работать над ними было абсолютным удовольствием, и мы еще многое можем вам показать! Спасибо @vmanshreds за доверие, которое он оказал мне и моей работе!»





