Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 20
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 18
*Новая песня NIGHTWISH 15
*Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика 14
*Вокалистка EPICA обещает эпические эпики 14
*DORO спела со SCORPIONS 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 20
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



13 авг 2024 : 		 Басист SLIPKNOT показал новое лицо

12 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

8 авг 2024 : 		 SLIPKNOT открыли тур в честь юбилея "Slipknot"

29 июл 2024 : 		 Сможет ли барабанщик SLIPKNOT сыграть MASTODON

25 июл 2024 : 		 JAY WEINBERG не готов говорить об уходе из SLIPKNOT

7 июл 2024 : 		 CLOWN полон оптимизма по поводу нового альбома SLIPKNOT

3 июл 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

29 июн 2024 : 		 Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY

28 июн 2024 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новом барабанщике

26 июн 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Вы услышите новую музыку очень скоро»

25 июн 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

11 июн 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

1 июн 2024 : 		 SLIPKNOT и ATLUS вместе

28 май 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 май 2024 : 		 SLIPKNOT выступили без CLOWN'a

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

18 май 2024 : 		 MICK THOMSON: Как появился SLIPKNOT

16 май 2024 : 		 SLIPKNOT анонсировали первую песню с ELOY CASAGRANDE

15 май 2024 : 		 Гитарист SLIPKNOT о новом барабанщике: «Мы не пробовали никого другого»

15 май 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE объяснил решение покинуть SEPULTURA и присоединиться к SLIPKNOT

14 май 2024 : 		 Видеоотчёт SLIPKNOT о первых двух шоу с новым барабанщиком

3 май 2024 : 		 Новый барабанщик SLIPKNOT на проводе

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

30 апр 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE стал новым членом SLIPKNOT

27 апр 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

26 апр 2024 : 		 SLIPKNOT отыграли с новым барабанщиком
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист SLIPKNOT показал новое лицо



zoom
Alessandro "VMan" Venturella представил новое творение немецкого художника Hedi Xandt.

»Я очень люблю его работы и решил, что настало время попросить его создать для SLIPKNOT свою работу. Я в восторге!»

Hedi: «Дизайн этого произведения отсылает к более ранним воплощениям лица V Man'а и напоминает итальянские экспрессионистские скульптуры, разрушенные и превращенные в маску с помощью грубой силы. Этот "разрезанный" вид - один из трех вариантов дизайна.

Работать над ними было абсолютным удовольствием, и мы еще многое можем вам показать! Спасибо @vmanshreds за доверие, которое он оказал мне и моей работе!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 авг 2024
WahrandPhain
хуйня какая-то. Самые крутые были в начале у них
13 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Мне насрать на моё лицо
Ей насрать на моё лицо
Вам насрать на моё лицо
Всем вам насрать на моё лицо.

просмотров: 274

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом