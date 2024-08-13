Басист SLIPKNOT показал новое лицо

23 апр 2024 :
|
Маски SLIPKNOT в Dead by Daylight
9 апр 2024 :
|
Новый альбом от оригинального вокалиста SLIPKNOT
13 мар 2024 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT о новой музыке
11 мар 2024 :
|
SLIPKNOT репетируют
15 фев 2024 :
|
SHAWN 'CLOWN' CRAHAN о жертвах ради SLIPKNOT
27 янв 2024 :
|
Наследники Джоуи Джордисона подали иск против SLIPKNOT
16 янв 2024 :
|
Бывший барабанщик SLIPKNOT продолжает восстановление
5 янв 2024 :
|
Бывший ударник SLIPKNOT может ходить
17 дек 2023 :
|
CLOWN об уходе барабанщика SLIPKNOT
16 дек 2023 :
|
SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом
12 дек 2023 :
|
Бывший барабанщик SLIPKNOT: «Воспоминания и опыт за 10 лет я не променял бы ни на что!»
11 дек 2023 :
|
SLIPKNOT анонсировали юбилейный тур
7 дек 2023 :
|
Гитарист SLIPKNOT о своих увлечениях
28 ноя 2023 :
|
Drum-cam от SLIPKNOT
20 ноя 2023 :
|
Бывший барабанщик SLIPKNOT перенес операцию
14 ноя 2023 :
|
COREY TAYLOR: «SLIPKNOT ничто и никогда не заменит в моём сердце»
13 ноя 2023 :
|
Лучи поддержки от коллег бывшему ударнику SLIPKNOT
13 ноя 2023 :
|
Бывший барабанщик SLIPKNOT: «Я шокирован и опустошен решением группы»
6 ноя 2023 :
|
SLIPKNOT расстались с барабанщиком
3 ноя 2023 :
|
Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT
2 ноя 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT
30 окт 2023 :
|
Drum-cam от SLIPKNOT
26 окт 2023 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!»
18 окт 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT
13 окт 2023 :
|
Оригинальный вокалист SLIPKNOT целиком исполнил материал "Mate. Feed. Kill. Repeat."
13 окт 2023 :
|
Новое видео SLIPKNOT
12 окт 2023 :
|
PAUL BOOTH поставил автограф на маска барабанщика SLIPKNOT
11 окт 2023 :
|
Drum-cam от SLIPKNOT
9 окт 2023 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «"Vol. 3" была такой же рисковой пластинкой, как и "Iowa"»
28 сен 2023 :
|
Вокалист SLIPKNOT об актуальности группы
24 сен 2023 :
|
Drum-cam от SLIPKNOT
19 сен 2023 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
13 сен 2023 :
|
Drum-cam от SLIPKNOT
6 сен 2023 :
|
CARRIE UNDERWOOD призналась, что любит SLIPKNOT
29 авг 2023 :
|
Барабанщик SLIPKNOT о сотрудничестве с MixWave
19 авг 2023 :
|
Потерянный альбом SLIPKNOT в 2024 году?
17 авг 2023 :
|
JAY WEINBERG о первом выступлении в SLIPKNOT
16 авг 2023 :
|
ANDERS COLSEFNI открыт для работы с SLIPKNOT
14 авг 2023 :
|
COREY TAYLOR: «Для меня SLIPKNOT — это состояние души»
14 июл 2023 :
|
JIM ROOT сначала отказался присоединиться к SLIPKNOT
11 июл 2023 :
|
Басист SLIPKNOT: «А может, и альбом сделаем»
30 июн 2023 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
27 июн 2023 :
|
Концертный релиз SLIPKNOT выйдет на виниле
22 июн 2023 :
|
SLIPKNOT планируют отметить юбилей дебютного альбома
21 июн 2023 :
|
Бывший вокалист SLIPKNOT: «Именно с Corey я дружу больше остальных»
19 июн 2023 :
|
Clown опять выбыл
17 июн 2023 :
|
Оригинальный вокалист SLIPKNOT собрался в тур
16 июн 2023 :
|
CLOWN выступил со SLIPKNOT
15 июн 2023 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
14 июн 2023 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Мы никогда не были группой, потакающей публике»
9 июн 2023 :
|
Новый ЕР SLIPKNOT доступен для прослушивания
8 июн 2023 :
|
Новое видео SLIPKNOT
8 июн 2023 :
|
SLIPKNOT отыграли первое шоу с новым участником
8 июн 2023 :
|
SLIPKNOT расстались с клавишником
8 июн 2023 :
|
SHAWN 'CLOWN' CRAHAN не поедет в тур SLIPKNOT
7 июн 2023 :
|
Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает вокалист
4 июн 2023 :
|
Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам»
22 май 2023 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Однажды мы чуть не взорвались на сцене»
20 май 2023 :
|
SLIPKNOT могут снизить туровую активность
12 апр 2023 :
|
Видео полного выступления SLIPKNOT
3 апр 2023 :
|
Барабанщик SLIPKNOT представил новую маску
20 мар 2023 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
25 фев 2023 :
|
Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду, чем на группу»
2 фев 2023 :
|
Новое видео SLIPKNOT
7 янв 2023 :
|
Барабанщик SLIPKNOT — о выступлении с THE E STREET BAND
5 янв 2023 :
|
SLIPKNOT о туре по Латинской Америке
4 янв 2023 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT о нереализованном материале: «В этом году. Может»
3 янв 2023 :
|
SLIPKNOT на хэндпане
18 дек 2022 :
|
Барабанщик SLIPKNOT: «Концерты дают чёткое представление о том, кто мы такие»
17 дек 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT
29 ноя 2022 :
|
Барабанщик SLIPKNOT получил "Metal Drummer Of The Year"
18 ноя 2022 :
|
Вокалист SLIPKNOT — о возможном выпуске исключительно синглов
17 ноя 2022 :
|
COREY TAYLOR — о драках с Sid'ом
15 ноя 2022 :
|
Барабанщик SLIPKNOT предупреждает о потере слуха
10 ноя 2022 :
|
SLIPKNOT могут дальше выпускать только синглы, а могут и...
23 окт 2022 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Мы отказываемся быть ограниченными в своём воображении»
10 окт 2022 :
|
Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Джордисоном
9 окт 2022 :
|
SLIPKNOT стали первыми в Великобритании
6 окт 2022 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»
4 окт 2022 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT — о смерти дочери
3 окт 2022 :
|
Гитарист SLIPKNOT: «Противно видеть, как RAGE AGAINST THE MACHINE сдали назад»
1 окт 2022 :
|
Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания
6 сен 2022 :
|
Вокалист SLIPKNOT — о названии нового альбома
5 сен 2022 :
|
Барабанщик SLIPKNOT назван лучшим...
1 сен 2022 :
|
Мультикамерная съёмка с выступления SLIPKNOT
23 авг 2022 :
|
Новое видео SLIPKNOT
16 авг 2022 :
|
Басист SLIPKNOT — о новом альбоме
8 авг 2022 :
|
Новая песня SLIPKNOT
1 авг 2022 :
|
SLIPKNOT исполнили новую песню
31 июл 2022 :
|
SLIPKNOT исполнили новую песню
27 июл 2022 :
|
Семья почтила память Джоуи Джордисона
24 июл 2022 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Устал я от идиотизма»
23 июл 2022 :
|
GRIFFIN TAYLOR присоединился на сцене к SLIPKNOT
22 июл 2022 :
|
SLIPKNOT открыли европейский тур
21 июл 2022 :
|
Drum-cam от SLIPKNOT
20 июл 2022 :
|
Новое видео SLIPKNOT
6 июл 2022 :
|
Фанатка бросила исподнее в вокалиста SLIPKNOT
16 июн 2022 :
|
POV от SLIPKNOT
3 июн 2022 :
|
Новый альбом SLIPKNOT "не за горами"
7 апр 2022 :
|
SID WILSON: «Альбом SLIPKNOT готов»
4 апр 2022 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
18 мар 2022 :
|
SLIPKNOT открыли тур
18 мар 2022 :
|
Имя участника SLIPKNOT TORTILLA MAN раскрыто!
11 мар 2022 :
|
SLIPKNOT в процессе сведения
7 мар 2022 :
|
Вокалист SLIPKNOT о новой маске
3 мар 2022 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Мне было сложно примириться со смертью Джоуи»
20 фев 2022 :
|
Концертное видео SLIPKNOT
11 фев 2022 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Надеюсь, того, что было на ASTROWORLD, на наших концертах никогда не случится»
3 фев 2022 :
|
Альбом SLIPKNOT уже готов
10 янв 2022 :
|
Новый альбом SLIPKNOT выйдет в этом году
22 дек 2021 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Большое заблуждение, что Джоуи и Пол написали всю музыку»
14 дек 2021 :
|
Drum-cam от SLIPKNOT
12 дек 2021 :
|
SLIPKNOT анонсировали KNOTFEST GERMANY
12 дек 2021 :
|
Вокалист SLIPKNOT нахваливает новую маску
24 ноя 2021 :
|
KNOTFEST JAPAN вновь перенесен
22 ноя 2021 :
|
Перкуссионист — SLIPKNOT о восстановлении после травмы
18 ноя 2021 :
|
Барабанщик SLIPKNOT — о смерти бывшего ударника
8 ноя 2021 :
|
Фанаты зажгли на концерте SLIPKNOT
7 ноя 2021 :
|
SLIPKNOT исполнили новую песню
5 ноя 2021 :
|
Новая песня SLIPKNOT
4 ноя 2021 :
|
SLIPKNOT выпустят сингл осенью
4 ноя 2021 :
|
SLIPKNOT намекают
2 ноя 2021 :
|
COREY TAYLOR обещает сюрпризы на шоу SLIPKNOT
25 окт 2021 :
|
COREY TAYLOR — о новых правилах в туре SLIPKNOT
23 окт 2021 :
|
SLIPKNOT проведут стрим
18 окт 2021 :
|
Видео полного выступления SLIPKNOT
17 окт 2021 :
|
Видео полного выступления SLIPKNOT
5 окт 2021 :
|
SLIPKNOT получили золото
2 окт 2021 :
|
SLIPKNOT почтили память бывших участников
29 сен 2021 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
28 сен 2021 :
|
SLIPKNOT пригласили NIGHTWISH, BRING ME THE HORIZON и ARCH ENEMY на KNOTFEST FINLAND
28 сен 2021 :
|
Вокалист SLIPKNOT — о смерти бывшего барабанщика
27 сен 2021 :
|
Участники O'KEEFE MUSIC FOUNDATION исполняют SLIPKNOT
6 сен 2021 :
|
Вокалист SLIPKNOT представил новую маску
29 авг 2021 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Три песни и всё»
23 авг 2021 :
|
SLIPKNOT объявили даты летнего тура
15 авг 2021 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT: «Буду продолжать носить маску!»
4 авг 2021 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT — о нереализованном альбоме
2 авг 2021 :
|
Вокалист SLIPKNOT — о новом альбоме
1 авг 2021 :
|
SLIPKNOT о бывшем барабанщике
28 июл 2021 :
|
Музыканты о смерти бывшего ударника SLIPKNOT
28 июл 2021 :
|
Участники SLIPKNOT о смерти бывшего барабанщика
27 июл 2021 :
|
Умер бывший барабанщик SLIPKNOT
25 июл 2021 :
|
Басист SLIPKNOT: «GUNS N'ROSES проложили мне дорогу в металл»
28 июн 2021 :
|
SLIPKNOT думают о виниловом бокс-сете
18 июн 2021 :
|
Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT
16 июн 2021 :
|
Ещё один трек от перкуссиониста SLIPKNOT
15 июн 2021 :
|
SLIPKNOT перенесли тур на год
14 июн 2021 :
|
Новые треки от перкуссиониста SLIPKNOT
10 июн 2021 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT надеется, что новый альбом будет готов к концу июля
5 июн 2021 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Да мне плевать на ЗСРнР!
3 июн 2021 :
|
SLIPKNOT едут в тур с KILLSWITCH ENGAGE, FEVER 333 и CODE ORANGE
1 июн 2021 :
|
У SLIPKNOT есть «масса интересного материала»
24 май 2021 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT: «Я никогда не слышал такого Corey»
23 май 2021 :
|
(В)дуй клоуну!
19 май 2021 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT собирает материал
6 май 2021 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT: «Обязательно уколюсь!»
26 апр 2021 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты
20 апр 2021 :
|
Пазлы от SLIPKNOT
11 апр 2021 :
|
Вопросы о виски SLIPKNOT
30 мар 2021 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT — о создании масок
29 мар 2021 :
|
Вопросы о виски SLIPKNOT
14 мар 2021 :
|
Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным
27 дек 2020 :
|
10-летняя NANDI BUSHELL исполняет кавер-версию SLIPKNOT
21 дек 2020 :
|
Барабанщик SLIPKNOT — о том, чему научился у отца
8 дек 2020 :
|
Барабанщик SLIPKNOT: «Рад, что у нас есть время раскрыть креативность»
7 дек 2020 :
|
SLIPKNOT начинают в Москве
2 дек 2020 :
|
COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT
27 ноя 2020 :
|
Выходят фигурки SLIPKNOT
12 ноя 2020 :
|
SLIPKNOT работают над новой музыкой
8 ноя 2020 :
|
Бывший перкуссионист SLIPKNOT урегулировал денежный вопрос с группой
20 окт 2020 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Ездить в туры с хэдами-долобэнэ та ещё развлекуха»
19 окт 2020 :
|
Сингл SLIPKNOT стал золотым
8 окт 2020 :
|
COREY TAYLOR: «SLIPKNOT думают о новом диске»
29 сен 2020 :
|
COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»
24 авг 2020 :
|
COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»
30 июн 2020 :
|
Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме
22 июн 2020 :
|
Барабанщик SLIPKNOT исполняет кавер-версию BRUCE SPRINGSTEEN
18 июн 2020 :
|
Барабанщик SLIPKNOT исполняет YOUTH CODE
11 июн 2020 :
|
Барабанщик SLIPKNOT: «Привилегии белых существуют»
9 июн 2020 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»
5 июн 2020 :
|
SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год
3 июн 2020 :
|
Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок
29 май 2020 :
|
Стрим от SLIPKNOT
29 май 2020 :
|
SLIPKNOT удивлены приёмом последнего альбома
26 май 2020 :
|
Вокалист SLIPKNOT завершил запись сольного альбома
25 май 2020 :
|
Барабанщик SLIPKNOT рад, что его признали лучшим
14 май 2020 :
|
SLIPKNOT отменили летний тур
13 май 2020 :
|
Вокалист SLIPKNOT собрал 150 000 долларов
8 май 2020 :
|
Гитарист SLIPKNOT думает о сольнике
28 апр 2020 :
|
Вокалист SLIPKNOT выставляет гитары на аукцион
27 апр 2020 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «После пандемии наступит ренессанс живых выступлений»
21 апр 2020 :
|
Документальный фильм о SLIPKNOT доступен для просмотра
16 апр 2020 :
|
Виски от SLIPKNOT вновь доступен для заказа
12 апр 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT
25 мар 2020 :
|
Вокалист SLIPKNOT с женой работают над проектом
19 мар 2020 :
|
Видео полного выступления SLIPKNOT в студии Maida Vale
10 мар 2020 :
|
SLIPKNOT получили первое золото за сингл
5 мар 2020 :
|
SLIPKNOT отменили тур по Азии
1 мар 2020 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
26 фев 2020 :
|
Гитаристу SLIPKNOT нравится представлять дэт-металл-группы широкой аудитории
12 фев 2020 :
|
COREY TAYLOR: «Были моменты, когда я хотел уйти из SLIPKNOT»
11 фев 2020 :
|
Личность TORTILLA MAN раскрыта
11 фев 2020 :
|
SLIPKNOT на BBC
10 фев 2020 :
|
COREY TAYLOR: «Стриминг-сервисы обманывают музыкантов»
6 фев 2020 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
21 янв 2020 :
|
Фанаты критикуют организаторов концерта SLIPKNOT за запреты
18 янв 2020 :
|
Альбом SLIPKNOT получил серебро в Великобритании
15 янв 2020 :
|
SLIPKNOT представили короткометражку
15 янв 2020 :
|
Вокалист SLIPKNOT сотрудничает с иконой хоррора
30 дек 2019 :
|
Видео с записи ударных SLIPKNOT
19 дек 2019 :
|
Гитаристы SLIPKNOT стали лучшими
17 дек 2019 :
|
Новое видео SLIPKNOT
2 дек 2019 :
|
Барабанщик SLIPKNOT стал лучшим
2 дек 2019 :
|
SLIPKNOT и EVANESCENCE не смогли выступить в рамках KNOTFEST MEETS FORCEFEST
20 ноя 2019 :
|
Вокалист SLIPKNOT написал 26 песен для сольного альбома
18 ноя 2019 :
|
DJ SLIPKNOT выпускает новый альбом
2 ноя 2019 :
|
SLIPKNOT станут хэдлайнерами Wacken Open Air 2020
23 окт 2019 :
|
SLIPKNOT опубликовали альтернативную версию обложки ".5: The Gray Chapter"
28 сен 2019 :
|
SLIPKNOT думают, как выйти из ситуации с отменой тура METALLICA
20 сен 2019 :
|
Гитарист SLIPKNOT о влиянии METALLICA
18 сен 2019 :
|
Гитарист SLIPKNOT хотел бы сыграть новую пластинку целиком
4 сен 2019 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
3 сен 2019 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
2 сен 2019 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
29 авг 2019 :
|
Барабанщик SLIPKNOT: «Изменение климата — реальная проблема»
28 авг 2019 :
|
Вокалист SLIPKNOT рассказал, что неизданный материал 2008 года был «схож по настроению с RADIOHEAD»
25 авг 2019 :
|
Вокалист SLIPKNOT о том, почему музыкальные стриминговые сервисы обманывают большинство артистов
23 авг 2019 :
|
Имя нового участника SLIPKNOT раскрыто?
23 авг 2019 :
|
Гитарист SLIPKNOT намекнул на личность Tortilla Man
23 авг 2019 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Классно, что можно хранить имя Tortilla Man в секрете»
23 авг 2019 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT полон энтузиазма насчёт "Tortilla Man"
23 авг 2019 :
|
SLIPKNOT поедут в тур с BEHEMOTH
21 авг 2019 :
|
На концерте SLIPKNOT погиб поклонник
20 авг 2019 :
|
Гитарист SLIPKNOT: «После увольнения из STONE SOUR мы стали ближе с Corey»
20 авг 2019 :
|
SLIPKNOT в третий раз стали первыми в США
18 авг 2019 :
|
SLIPKNOT стали первыми
14 авг 2019 :
|
SLIPKNOT могут впервые попасть на первое место в Великобритании за 18 лет
9 авг 2019 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Мы не будем выступать без масок»
7 авг 2019 :
|
Вокалист SLIPKNOT COREY TAYLOR заявил, что стриминговые музыкальные сервисы «выживают артистов из бизнеса»
6 авг 2019 :
|
Новая песня SLIPKNOT
2 авг 2019 :
|
Новый образ SLIPKNOT
1 авг 2019 :
|
CLOWN: 15 песен SLIPKNOT не попали на новую пластинку
30 июл 2019 :
|
Вокалист SLIPKNOT сказал, что группа может продолжить свою деятельность, если он когда-нибудь решит уйти
29 июл 2019 :
|
Юные дарования исполняют кавер-версию песни SLIPKNOT
25 июл 2019 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
22 июл 2019 :
|
Новое видео SLIPKNOT
11 июл 2019 :
|
COREY TAYLOR раскритиковал отрицающих Холокост
21 июн 2019 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
14 июн 2019 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
11 июн 2019 :
|
SLIPKNOT открыли тур
10 июн 2019 :
|
JAY WEINBERG: «Работа в SLIPKNOT — это мой самый увлекательный, саморазрушительный и эйфорический опыт»
29 май 2019 :
|
COREY TAYLOR о том, почему песня "All Out Life" не вошла в новый альбом SLIPKNOT
21 май 2019 :
|
У перкуссиониста SLIPKNOT умерла дочь
18 май 2019 :
|
SLIPKNOT исполнили две новых песни
16 май 2019 :
|
Новое видео SLIPKNOT
15 май 2019 :
|
Тизеры от SLIPKNOT
11 май 2019 :
|
Вокалист SLIPKNOT перенёс операцию на обоих коленях
18 апр 2019 :
|
Фронтмен SLIPKNOT в клипе британского рэпера
4 апр 2019 :
|
SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для нового альбома
26 мар 2019 :
|
Оригинальный вокалист SLIPKNOT: «Я не собираюсь возвращаться!»
25 мар 2019 :
|
Три сингла SLIPKNOT стали платиновыми в США
25 мар 2019 :
|
Бывший перкуссионист SLIPKNOT думал, «что со всеми обращаются одинаково»
20 мар 2019 :
|
Вокалист SLIPKNOT считает, что его ошибочно обвинили в краже денег у Chris'a Fehn'a
19 мар 2019 :
|
SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом
28 фев 2019 :
|
Вокалист SLIPKNOT в студии
25 фев 2019 :
|
Видео с выступления вокалиста SLIPKNOT
21 фев 2019 :
|
Новый альбом SLIPKNOT будет «злым» и «чумовым», говорит COREY TAYLOR
8 фев 2019 :
|
Фронтмен SLIPKNOT/STONE SOUR сотрудничает с британским рэпером
25 янв 2019 :
|
SID WILSON в хорроре
18 янв 2019 :
|
COREY TAYLOR не против записи альбома в стиле Dark Jazz
9 янв 2019 :
|
COREY TAYLOR исполнил акустическую версию песни SLIPKNOT
3 дек 2018 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Передайте вокалисту MAROON 5, что он просто тупица»
28 ноя 2018 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT о концепции нового альбома
21 ноя 2018 :
|
CLOWN: «Нереализованный материал с записи "All Hope Is Gone" может увидеть свет»
13 ноя 2018 :
|
Переиздание SLIPKNOT выйдет в декабре
11 ноя 2018 :
|
SLIPKNOT побили собственный рекорд
11 ноя 2018 :
|
JOEY JORDISON заявил, что у него дома «тонны демок для SLIPKNOT»
1 ноя 2018 :
|
Новое видео SLIPKNOT
25 окт 2018 :
|
SLIPKNOT анонсировали европейский тур
19 окт 2018 :
|
COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжёлая песня в истории группы
16 окт 2018 :
|
Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом
14 окт 2018 :
|
Небольшой тур по дому ужасов SLIPKNOT
22 июн 2018 :
|
Новый альбом SLIPKNOT будет таким же тяжёлым, как "Iowa"
17 апр 2018 :
|
Сыновья участников SLIPKNOT исполняют песни SLIPKNOT
6 апр 2018 :
|
Новый альбом SLIPKNOT должен выйти в 2019-м
5 мар 2018 :
|
COREY TAYLOR работает над лирикой SLIPKNOT
20 фев 2018 :
|
SHAWN 'CLOWN' CRAHAN рассказал, почему SLIPKNOT не хотят играть перед FOO FIGHTERS
16 фев 2018 :
|
COREY TAYLOR о новой музыке SLIPKNOT
26 янв 2018 :
|
Семья басиста SLIPKNOT получила заключение по делу о передозировке
15 янв 2018 :
|
Акустика от вокалиста SLIPKNOT
19 дек 2017 :
|
Акустика от вокалиста SLIPKNOT
12 дек 2017 :
|
Вокалист SLIPKNOT выпускает акустический диск
2 ноя 2017 :
|
У SLIPKNOT есть «семь — восемь новых песен»
20 окт 2017 :
|
Фрагмент нового DVD SLIPKNOT
18 окт 2017 :
|
Фрагмент нового DVD SLIPKNOT
11 сен 2017 :
|
Документальный фильм SLIPKNOT выйдет осенью
7 сен 2017 :
|
Фрагмент документального фильма SLIPKNOT
3 сен 2017 :
|
Фрагмент документального фильма SLIPKNOT
23 авг 2017 :
|
COREY TAYLOR: «KID ROCK в сенаторской гонке — не лучшая идея»
22 авг 2017 :
|
Фрагмент документального фильма SLIPKNOT
8 авг 2017 :
|
У SLIPKNOT есть 27 набросков
2 авг 2017 :
|
Фрагмент документального фильма SLIPKNOT
25 июл 2017 :
|
Фрагмент документального фильма SLIPKNOT
23 июн 2017 :
|
Вокалист SLIPKNOT о нынешней ситуации в команде
22 июн 2017 :
|
Фрагмент нового релиза SLIPKNOT
12 июн 2017 :
|
Документальный фильм SLIPKNOT выйдет осенью
9 июн 2017 :
|
Тизеры нового DVD SLIPKNOT
5 май 2017 :
|
Концертное видео SLIPKNOT
6 апр 2017 :
|
Барабанщик SLIPKNOT: «Я не против вернуться к сочинению»
28 фев 2017 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «К METALLICA отнеслись неуважительно на Грэмми»
9 фев 2017 :
|
Гитарист SLIPKNOT перенес операцию
24 янв 2017 :
|
Новое видео SLIPKNOT
16 янв 2017 :
|
JOEY JORDISON по-прежнему не понимает, почему его уволили из SLIPKNOT
6 янв 2017 :
|
Новое видео SLIPKNOT
22 ноя 2016 :
|
Музыканты SLIPKNOT планируют начать работу над новым материалом зимой
22 ноя 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Rick Rubin переоценён!»
17 ноя 2016 :
|
Трейлер нового фильма перкуссиониста SLIPKNOT
8 ноя 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Любой лучше Трампа»
8 ноя 2016 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
2 ноя 2016 :
|
Новая книга вокалиста SLIPKNOT выйдет летом
30 окт 2016 :
|
Рассказ о фестивале SLIPKNOT
24 окт 2016 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
22 окт 2016 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
14 окт 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT восхищается MARILYN'ом MANSON'ом
8 окт 2016 :
|
Трейлер нового фильма перкуссиониста SLIPKNOT
6 окт 2016 :
|
Гитарист SLIPKNOT перенёс операцию
28 сен 2016 :
|
Видео с ударной установки SLIPKNOT
23 сен 2016 :
|
Фильм перкуссиониста SLIPKNOT выйдет осенью
20 сен 2016 :
|
Последний альбом SLIPKNOT получил золото
5 сен 2016 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
27 авг 2016 :
|
SLIPKNOT целиком сыграют 'Iowa'
22 авг 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «У меня всегда было и есть мнение по вопросам, которые меня волнуют»
16 авг 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT выгнал еще одного фаната
10 авг 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT ответил лидеру DEICIDE
8 авг 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT о Дональде Трампе
30 июл 2016 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
28 июл 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Тот, кого я выгнал с концерта, был настоящим троллем!»
26 июл 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT о покемонах
25 июл 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT выгнал «фаната» с концерта
11 июл 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT отобрал телефон
8 июл 2016 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
6 июл 2016 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
2 июл 2016 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
30 июн 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT упал на сцене
29 июн 2016 :
|
SLIPKNOT открыли тур
23 июн 2016 :
|
Вокалисту SLIPKNOT запретили прыгать
23 июн 2016 :
|
Бывший барабанщик SLIPKNOT о своем увольнении
21 июн 2016 :
|
Бывший барабанщик SLIPKNOT хотел бы встретиться с группой
17 июн 2016 :
|
Бывший барабанщик SLIPKNOT о своих последних шоу с группой
17 июн 2016 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT: «Меня впечатляет COREY TAYLOR!»
15 июн 2016 :
|
Бывший барабанщик SLIPKNOT рассказал о своей болезни
14 июн 2016 :
|
Обучающее видео от гитариста SLIPKNOT
6 июн 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT о своем здоровье
4 июн 2016 :
|
Фрагмент из режиссёрского дебюта перкуссиониста SLIPKNOT
4 июн 2016 :
|
Вокалисту SLIPKNOT сделали операцию
28 май 2016 :
|
Премьера режиссёрского дебюта перкуссиониста SLIPKNOT назначена на июнь
21 май 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT не против рэпперов в Зале славы рок-н-ролла
19 май 2016 :
|
Обучающее видео от гитариста SLIPKNOT
16 май 2016 :
|
Музыканты SLIPKNOT выбирают стилистику для будущего альбома
5 май 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT сыграет в 'Sharknado: The 4th Awakens'
25 апр 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT о Принсе
22 апр 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT почтил память Принса
18 апр 2016 :
|
Лидер SLIPKNOT критикует популярные медиа
16 мар 2016 :
|
COREY TAYLOR: «Никуда я не ухожу из SLIKPNOT!»
9 мар 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT о Дональде Трампе
26 фев 2016 :
|
COREY TAYLOR: «Я не ухожу из SLIPKNOT»
26 фев 2016 :
|
COREY TAYLOR: «В какой-то момент я могу уйти из SLIPKNOT»
9 фев 2016 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
31 янв 2016 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
29 янв 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Я был бы не против поработать с EMINEM'ом»
25 янв 2016 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
21 янв 2016 :
|
SLIPKNOT впервые исполнили "Skeptic"
20 янв 2016 :
|
Вокалист SLIPKNOT по поводу Грэмми: «У меня нет времени на эту туфту»
24 дек 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Перспектива, что Трамп может стать президентом, меня пугает»
5 ноя 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Мы расстались с Joey по необходимости»
26 окт 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT отоварил Барона Корбина
24 окт 2015 :
|
Бывший барабанщик SLIPKNOT завершил запись альбома
23 окт 2015 :
|
У гитариста SLIPKNOT украли гитару
20 окт 2015 :
|
DJ SLIPKNOT повредил ногу
13 окт 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT в сериале «Доктор Кто»
12 окт 2015 :
|
COREY TAYLOR считает, что SLIPKNOT могут стать легендами уровня BLACK SABBATH
8 окт 2015 :
|
Маски SLIPKNOT на Хэллоуин
6 окт 2015 :
|
Новое видео SLIPKNOT
28 сен 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT
28 сен 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT в сериале "Доктор Кто"
28 сен 2015 :
|
SLIPKNOT хотят красиво завершить тур
25 сен 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Если оригинальный состав GUNS N' ROSES соберется, я прерву свои турне»
21 сен 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Не верю, что Дональд Трамп станет президентом»
2 сен 2015 :
|
SLIPKNOT откроют "Scream Park" на фестивале Aftershock
18 авг 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT о туре "Summer's Last Stand"
13 авг 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Новые музыканты играют с нами, но они не участники группы»
11 авг 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Пройдёт несколько лет перед тем, как группа выпустит двойной альбом»
7 авг 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Молодёжь не интересуется корнями»
5 авг 2015 :
|
SLIPKNOT выступили без басиста
4 авг 2015 :
|
SLIPKNOT о состоянии басиста
4 авг 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT хотел бы поработать с Jerry Cantrell'ом
3 авг 2015 :
|
Басист SLIPKNOT попал в больницу
3 авг 2015 :
|
Видео c выступления вокалиста SLIPKNOT
24 июл 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Выпустить двойной альбом — хорошая мысль!»
21 июл 2015 :
|
Профессиональное видео c выступления вокалиста SLIPKNOT
20 июл 2015 :
|
Новый барабанщик SLIPKNOT впервые посетил концерт группы в десять лет
16 июл 2015 :
|
Акустика от вокалиста SLIPKNOT
15 июл 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT назвал лидера GUNS N' ROSES подонком
14 июл 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT о флаге Конфедерации
13 июл 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT о той шумихе, которую вызвали его слова о Канье Уэсте
10 июл 2015 :
|
Акустика от вокалиста SLIPKNOT
9 июл 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT Кэни Уэсту: "Ты не величайшая рок звезда"
6 июл 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: "Люди по-прежнему слушают музыку"
30 июн 2015 :
|
CLOWN хочет, чтобы SLIPKNOT записали двойной альбом
28 июн 2015 :
|
Участники фестиваля SLIPKNOT
23 июн 2015 :
|
SLIPKNOT возьмут пару лет паузы после окончания текущего тура
18 июн 2015 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
17 июн 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT о неудачах на сцене
15 июн 2015 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT: «Сейчас я ненавижу людей больше, чем когда-либо»
15 июн 2015 :
|
COREY TAYLOR: «Я в SLIPKNOT. Это значит, что у меня много проблем»
9 июн 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Мы были шокированы нашим успехом больше остальных»
8 июн 2015 :
|
Новое видео SLIPKNOT
8 июн 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT
3 июн 2015 :
|
SHAWN "CLOWN" CRAHAN: «Я в лучшей группе мира. Точка»
28 май 2015 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
27 май 2015 :
|
Новый альбом SLIPKNOT может выйти в начале 2017 года
27 май 2015 :
|
Фестиваль SLIPKNOT вернется в октябре
17 май 2015 :
|
Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT
14 май 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT вспоминает басиста
1 май 2015 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
30 апр 2015 :
|
SLIPKNOT никогда не будут играть без масок
30 апр 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT в новой песне TECH N9NE
15 апр 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT о нынешнем шоу группы
23 мар 2015 :
|
Гитарист SLIPKNOT обвинен в хулиганстве
11 мар 2015 :
|
Гитарист SLIPKNOT устроил поножовщину с братом
6 мар 2015 :
|
Носки исполняют SLIPKNOT
23 фев 2015 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT задействует в своем фильме актера из "Сынов Анархии"
21 фев 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT рассказал о самой первой написанной им песне
17 фев 2015 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
6 фев 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: "Вряд ли мы поедем в тур без масок"
5 фев 2015 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
2 фев 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT о кавер-версии BEASTIE BOYS
31 янв 2015 :
|
SLIPKNOT устали от цензуры
31 янв 2015 :
|
Концертное видео SLIPKNOT
30 янв 2015 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT: "Людей перестало волновать качество звучания"
24 янв 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: "Мы делаем и говорим только то, что хотим"
19 янв 2015 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
18 янв 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: "Мы никогда не следовали моде"
12 янв 2015 :
|
Вокалист SLIPKNOT: "Мы серьезно думаем выпустить новый альбом быстрее"
9 янв 2015 :
|
Гитарист SLIPKNOT: "Следующий альбом выйдет быстрее"
7 янв 2015 :
|
Гитарист SLIPKNOT Mick Thomson: "Нам невероятно повезло иметь в составе такого вокалиста"
1 янв 2015 :
|
Перкуссионист SLIPKNOT: "Люди разучились правильно устраивать мош"
23 дек 2014 :
|
Концертное видео SLIPKNOT
22 дек 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT об актёрской профессии
18 дек 2014 :
|
Почему в SLIPKNOT девять музыкантов?
14 дек 2014 :
|
SLIPKNOT выпустили свитера
12 дек 2014 :
|
Музыканты SLIPKNOT вынудили нового барабанщика посетить могилу их покойного басиста
10 дек 2014 :
|
Гитарист SLIPKNOT Jim Root: «Мы не собираемся рядить кого попало в сценический образ Paul'a и объявлять: "Знакомьтесь, это наш новый басист"»
9 дек 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT о новой сцене
8 дек 2014 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
7 дек 2014 :
|
JIM ROOT: "SLIPKNOT не заработали ни копейки от продажи альбомов"
5 дек 2014 :
|
COREY TAYLOR: «Я не знаю, вернётся ли JOEY JORDISON в SLIPKNOT»
4 дек 2014 :
|
Бывший барабанный техник SLIPKNOT раскрыл личности новых басиста и барабанщика группы
29 ноя 2014 :
|
COREY TAYLOR обещает испортить телефоны зрителей, которые не будут смотреть на сцену
24 ноя 2014 :
|
COREY TAYLOR не согласен с тем, что рок мёртв
22 ноя 2014 :
|
Видео с подготовки к шоу SLIPKNOT
20 ноя 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Грэмми ничего не значат»
5 ноя 2014 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
31 окт 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Рок не умер»
27 окт 2014 :
|
SLIPKNOT отыграли второе шоу в новом составе
26 окт 2014 :
|
SLIPKNOT отыграли первое шоу в новом составе
20 окт 2014 :
|
Планы использования группой SLIPKNOT верблюжьего дерьма нарушены
20 окт 2014 :
|
Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания
19 окт 2014 :
|
Новая песня SLIPKNOT
16 окт 2014 :
|
Новая песня SLIPKNOT
16 окт 2014 :
|
По словам вокалиста SLIPKNOT, новые участники "не просто сессионщики"
15 окт 2014 :
|
Новая песня SLIPKNOT
14 окт 2014 :
|
Новые песни SLIPKNOT
13 окт 2014 :
|
Гитарист SLIPKNOT: "Думаю, мы будем постоянно держать в тайне, кто является нашим новым барабанщик"
11 окт 2014 :
|
Новая песня SLIPKNOT
3 окт 2014 :
|
SLIPKNOT выбрали верблюжье дерьмо официальным запахом фестиваля
29 сен 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT отрицает, что песня "The Negative One" о JOEY JORDISON'e
19 сен 2014 :
|
Личность нового барабанщика SLIPKNOT раскрыта?
18 сен 2014 :
|
Рассказ о новых масках SLIPKNOT
13 сен 2014 :
|
Личность нового басиста SLIPKNOT раскрыта?
13 сен 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT отреагировал на слова басиста KISS
12 сен 2014 :
|
SLIPKNOT представили новые маски в клипе на "The Devil In I"
11 сен 2014 :
|
Тизер нового клипа SLIPKNOT
11 сен 2014 :
|
Басист и барабанщик SLIPKNOT получат одинаковые маски
25 авг 2014 :
|
Новый альбом SLIPKNOT выйдет в октябре
25 авг 2014 :
|
Новая песня SLIPKNOT
13 авг 2014 :
|
Обложка нового сингла SLIPKNOT
7 авг 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Чтобы узнать имя барабанщика, придётся немного подождать»
6 авг 2014 :
|
Новое видео SLIPKNOT
1 авг 2014 :
|
Новая песня SLIPKNOT
31 июл 2014 :
|
Новый тизер SLIPKNOT
29 июл 2014 :
|
Видео с сольного выступления вокалиста SLIPKNOT
24 июл 2014 :
|
COREY TAYLOR о новом альбоме SLIPKNOT: «Мы знали, что он будет тяжёлым»
24 июл 2014 :
|
Третий тизер SLIPKNOT
19 июл 2014 :
|
Второй тизер SLIPKNOT
16 июл 2014 :
|
Первый тизер SLIPKNOT
4 июл 2014 :
|
Новый альбом SLIPKNOT готов на 98%
27 май 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT: «Да всем сорвёт крышу от нового альбома!»
16 май 2014 :
|
COREY TAYLOR: «Новый альбом SLIPKNOT получается именно таким, каким и должен быть»
5 май 2014 :
|
Доктор, лечивший басиста SLIPKNOT, оправдан
18 апр 2014 :
|
Винил от SLIPKNOT
15 апр 2014 :
|
SLIPKNOT нашли барабанщика?
27 мар 2014 :
|
Кавер-версия DIO от вокалиста SLIPKNOT
8 мар 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT в 'Fear Clinic'
3 мар 2014 :
|
SLIPKNOT приступят к масштабной работе в марте
24 янв 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT о новом альбоме
10 янв 2014 :
|
SLIPKNOT в студии
2 янв 2014 :
|
JOEY JORDISON: 'Я не уходил из SLIPKNOT'
30 дек 2013 :
|
COREY TAYLOR: "SLIPKNOT не развалились"
16 дек 2013 :
|
COREY TAYLOR о будущем SLIPKNOT
13 дек 2013 :
|
SLIPKNOT расстались с JOEY JORDISON
12 ноя 2013 :
|
SLIPKNOT работают над «очень тяжёлым» альбомом
22 окт 2013 :
|
Corey Taylor сказал, что новый альбом SLIPKNOT будет чем-то средним между "Iowa" и "Vol. 3"
16 сен 2013 :
|
Барабанщик SLIPKNOT: «У нас куча риффов»
29 июл 2013 :
|
COREY TAYLOR: «Сейчас мне нравится сочинять для SLIPKNOT»
18 июл 2013 :
|
COREY TAYLOR о SLIPKNOT: «Мы снова начинаем ощущать себя одной семьёй»
16 июл 2013 :
|
SLIPKNOT соберутся в следующем году для записи
11 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления SLIPKNOT
10 июл 2013 :
|
У фронтмена SLIPKNOT Corey Taylor’а украли музыкальное оборудование на сумму более чем $36,000
5 июл 2013 :
|
Качественное видео с выступления SLIPKNOT
18 июн 2013 :
|
Колыбельные от SLIPKNOT
29 май 2013 :
|
Барабанщик SLIPKNOT о новом проекте
24 май 2013 :
|
Видео с выступления SLIPKNOT
23 май 2013 :
|
COREY TAYLOR о SLIPKNOT: «Похоже, время пришло»
14 май 2013 :
|
CLOWN о возвращении SLIPKNOT
25 апр 2013 :
|
Барабанщик SLIPKNOT работает над новым проектом
26 фев 2013 :
|
Фронтмен SLIPKNOT: "Нужно, чтобы на новом альбоме все заявили о себе"
7 фев 2013 :
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SLIPKNOT приступят к работе в 2014?
4 фев 2013 :
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Бывший басист SLIPKNOT получил вторую жизнь
25 дек 2012 :
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COREY TAYLOR: "Новый альбом SLIPKNOT придется подождать"
25 сен 2012 :
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Песни Пола Грея будут на новом альбоме SLIPKNOT
7 сен 2012 :
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SLIPKNOT о заключении под стражу доктора Пола Грея
6 сен 2012 :
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SHAWN CRAHAN из SLIPKNOT об обвинениях против врача PAUL'а GRAY'а
12 авг 2012 :
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Фрагмент бонусов 'Road To Knotfest' SLIPKNOT
9 авг 2012 :
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Вокалист SLIPKNOT рад возвращению вокалиста LAMB OF GOD
20 июл 2012 :
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Clown из SLIPKNOT хочет, чтобы в группе его заменил сын
18 июл 2012 :
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'{sic}nesses: Live At Download' SLIPKNOT выйдет на Blu-Ray
15 июл 2012 :
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JIM ROOT вернулся в состав SLIPKNOT
12 июл 2012 :
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Вокалист SLIPKNOT упал в обморок на сцене
4 июл 2012 :
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Видео с выступления SLIPKNOT
2 июл 2012 :
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Clown (SLIPKNOT) сказал, что Paul’а Gray’я никто не заменит
2 июл 2012 :
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SLIPKNOT открыли тур “Mayhem”
2 июл 2012 :
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Гитарист SLIPKNOT вынужден пропустить Mayhem Festival из-за аппендицита
29 июн 2012 :
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Clown (SLIPKNOT): «Пока я в группе, о Paul’е Gray’е будут помнить»
22 июн 2012 :
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Новое видео SLIPKNOT
12 июн 2012 :
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Детали 'Antennas To Hell' SLIPKNOT
10 июн 2012 :
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Тизеры нового альбома хитов SLIPKNOT
6 июн 2012 :
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Тизер нового альбома хитов SLIPKNOT
3 июн 2012 :
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SLIPKNOT сделают важное заявление в понедельник
2 июн 2012 :
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Тизер нового альбома хитов SLIPKNOT
31 май 2012 :
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Тизер нового альбома хитов SLIPKNOT
30 май 2012 :
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SLIPKNOT "начали работу над демо"; планируется сборник лучших песен
4 май 2012 :
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SLIPKNOT отправятся в студию в следующем году?
28 апр 2012 :
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Shawn Crahan (SLIPKNOT) о ситуации с Roadrunner
18 апр 2012 :
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'(Sic)nesses' SLIPKNOT выйдет на Blu-Ray
29 мар 2012 :
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Clown’у из SLIPKNOT сделают операцию
28 мар 2012 :
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Перкуссионист SLIPKNOT стал отцом
1 мар 2012 :
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Барабанщик SLIPKNOT создаст сольный проект
25 янв 2012 :
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Опубликован 15-минутный фильм участников SLIPKNOT
24 янв 2012 :
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Clown (SLIPKNOT) снимется в проекте “The Devil's Carnival”
19 янв 2012 :
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Corey Taylor сказал, что 2012-й станет «годом стабилизации» для SLIPKNOT
19 янв 2012 :
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Фронтмен SLIPKNOT записал трек с DAVE'ом GROHL'ом, BUTCH'ом VIG'ом
18 дек 2011 :
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Corey Taylor (SLIPKNOT) заявил, что Rick Rubin идеально подходит для продюсирования реюнион-альбома BLACK SABBATH
14 дек 2011 :
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Фронтмен SLIPKNOT о фотографиях Lindsay Lohan в журнале Playboy: «Сэкономьте свои грёбаные деньги»
8 дек 2011 :
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Corey Taylor (SLIPKNOT) не сожалеет о том, что сказал о Rick’е Rubin’е
2 дек 2011 :
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Corey Taylor (SLIPKNOT) раскритиковал Scott’а Weiland’а: «Он ленивый кусок дерьма»
24 ноя 2011 :
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Corey Taylor (SLIPKNOT) о Rick’е Rubin’е: «Его переоценили, ему переплатили, и я никогда не буду с ним больше работать»
9 ноя 2011 :
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Переиздание SLIPKNOT попало в чарты
1 ноя 2011 :
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Переиздание "Iowa" SLIPKNOT доступно для прослушивания
22 окт 2011 :
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Дебют SLIPKNOT назван лучшим за 25 лет
14 окт 2011 :
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Перкуссионист SLIPKNOT подтвердил планы о записи нового студийного альбома
8 окт 2011 :
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Тизер переиздания "Iowa" SLIPKNOT
29 сен 2011 :
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Детали переиздания альбома SLIPKNOT "Iowa"
27 сен 2011 :
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Профессиональное видео всего выступления SLIPKNOT
25 сен 2011 :
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Юбилейное издание "Iowa" SLIPKNOT выйдет в ноябре
22 сен 2011 :
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Специальный выпуск журнала REVOLVER, посвященный SLIPKNOT, уже в продаже
21 сен 2011 :
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CLOWN из SLIPKNOT работает над "Maggot Bible"
15 сен 2011 :
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Обложка и трек-лист Sid'a Wilson'a из SLIPKNOT
12 сен 2011 :
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SID WILSON из SLIPKNOT представляет сольный альбом
5 сен 2011 :
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Corey Taylor сказал, что OZZY OSBOURNE хочет быть частью SLIPKNOT
1 сен 2011 :
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COREY TAYLOR: «Я не готов работать над новым альбомом SLIPKNOT»
25 авг 2011 :
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SLIPKNOT планируют американский тур, в работе новый альбом STONE SOUR
30 июл 2011 :
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Кори Тейлор сказал, что SLIPKNOT должны “сделать ещё кое-что” прежде, чем пойти в студию
25 июл 2011 :
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COREY TAYLOR чувствует себя «более уверенно» после европейского тура SLIPKNOT
20 июл 2011 :
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COREY TAYLOR считает мэшап-ролик JUSTIN'a BIEBER'a и SLIPKNOT «охерительным»
13 июл 2011 :
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Видео полного концерта SLIPKNOT
8 июл 2011 :
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Онлайн трансляция концерта SLIPKNOT
29 июн 2011 :
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Видео с выступления SLIPKNOT
28 июн 2011 :
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HD-видео с выступления SLIPKNOT
22 июн 2011 :
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SLIPKNOT отыграли первое хэдлайн-шоу
20 июн 2011 :
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HD видео с выступления SLIPKNOT
18 июн 2011 :
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SLIPKNOT отыграли первое шоу без Пола Грея
11 июн 2011 :
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Вокалист SLIPKNOT показал тату в честь Пола Грея
7 июн 2011 :
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Вокалист SLIPKNOT набил тату в честь Пола Грея
3 май 2011 :
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COREY TAYLOR: «Если предстоящий тур SLIPKNOT будет неудачным, эта группа может перестать существовать»
30 апр 2011 :
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JOEY JORDISON: SLIPKNOT будут продолжать "с или без" Corey Taylor'a
29 апр 2011 :
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SLIPKNOT отыграют на «крупнейших и эмоциональнейших концертах» этим летом
7 апр 2011 :
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SLIPKNOT подтвердили российские концерты
28 мар 2011 :
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COREY TAYLOR: «Без Paul’a не было бы SLIPKNOT»
12 мар 2011 :
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SLIPKNOT объявили имя турового басиста
25 фев 2011 :
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Барабанщик SLIPKNOT сказал, что выступления этим летом будут «настоящим триумфом»
9 фев 2011 :
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Joey Jordison (SLIPKNOT): «Мы готовы вернуться»
11 янв 2011 :
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Фронтмен SLIPKNOT сказал, что «в нелегальном скачивании виновата дерьмовая музыка»
31 дек 2010 :
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Вдова басиста SLIPKNOT: «Он был не только наркоманом»
14 дек 2010 :
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Фронтмен SLIPKNOT сказал, что он всё ещё «в раздумьях» насчёт живых выступлений
10 дек 2010 :
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CLOWN о новом DVD SLIPKNOT
8 дек 2010 :
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Corey Taylor (SLIPKNOT): «Paul Gray хотел бы, чтобы мы продолжили деятельность»
6 дек 2010 :
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SLIPKNOT на GRASPOP METAL MEETING
4 дек 2010 :
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COREY TAYLOR:"Я говорил о концертах? Да. Об альбоме? Нет'"
3 дек 2010 :
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SLIPKNOT на фестивалях SONISPHERE 2011
2 дек 2010 :
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SLIPKNOT: «Нет никаких планов насчёт нового альбома»
1 дек 2010 :
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Joey Jordison заявил, что SLIPKNOT уже работают над новым материалом
14 ноя 2010 :
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Clown из SLIPKNOT: «Это не группа, это целая культура»
9 ноя 2010 :
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Ограблена могила басиста SLIPKNOT
15 окт 2010 :
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Shawn "Clown" Crahan рассказал о будущем SLIPKNOT
27 сен 2010 :
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Гитарист SLIPKNOT: «Я стараюсь жить полной жизнью здесь и сейчас»
25 сен 2010 :
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SLIPKNOT посвятят новый DVD Paul'y Grey'ю
21 сен 2010 :
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COREY TAYLOR: "Я сейчас не могу даже думать о SLIPKNOT"
16 сен 2010 :
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Превью с нового DVD SLIPKNOT
14 сен 2010 :
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Предстоящий DVD SLIPKNOT будут показывать в кинотеатрах
10 сен 2010 :
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COREY TAYLOR о будущем SLIPKNOT
2 сен 2010 :
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JOEY JORDISON сказал, что «SLIPKNOT вернутся»
24 авг 2010 :
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COREY TAYLOR из SLIPKNOT пишет книгу
20 авг 2010 :
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SLIPKNOT выпустят новый DVD
19 авг 2010 :
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Жена Paul'a Grey'я родила дочку
15 авг 2010 :
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Joey Jordison о титуле величайшего барабанщика 25-летия
11 авг 2010 :
|
Ударник SLIPKNOT был назван лучшим за 25 лет
6 авг 2010 :
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Барабанщик SLIPKNOT о новой пластинке
2 авг 2010 :
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COREY TAYLOR о будущем SLIPKNOT
30 июл 2010 :
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Ударник SLIPKNOT: "Мы не будем брать басиста"
30 июл 2010 :
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COREY TAYLOR: "Еще слишком рано говорить о будущем SLIPKNOT"
22 июл 2010 :
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Joey Jordison: "Новый альбом SLIPKNOT обязательно будет"
20 июл 2010 :
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COREY TAYLOR посвятил песню SLIPKNOT Paul'y Gray
22 июн 2010 :
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Басист SLIPKNOT умер из-за передозировки морфином
7 июн 2010 :
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Фэны SLIPKNOT почтили память басиста в Берлине
30 май 2010 :
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SLIPKNOT опубликовали видео-посвящение басисту
27 май 2010 :
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В номере Paul'a Gray'я найдены игла и пузырёк от таблеток
26 май 2010 :
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SLIPKNOT о смерти басиста
25 май 2010 :
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Новые подробности о смерти басиста SLIPKNOT
25 май 2010 :
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Басист SLIPKNOT найден мертвым
24 май 2010 :
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Вокалист SLIPKNOT о DIO
11 май 2010 :
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Перкуссионист SLIPKNOT о списке лучших клипов
2 май 2010 :
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Перкуссионист SLIPKNOT примеряет на себя роль политика
1 май 2010 :
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Новый альбом SLIPKNOT выйдет в 2012
30 дек 2009 :
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Басист SLIPKNOT готовится стать отцом
18 дек 2009 :
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Новое видео SLIPKNOT
17 дек 2009 :
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Новый трейлер SLIPKNOT
15 ноя 2009 :
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Фронтмен SLIPKNOT женился
23 авг 2009 :
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Ударник SLIPKNOT госпитализирован
21 авг 2009 :
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Доступно превью DVD из юбилейного переиздания SLIPKNOT
18 авг 2009 :
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Первые фото юбилейного издания SLIPKNOT
7 авг 2009 :
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Видео с выступления сольной группы вокалиста SLIPKNOT
27 июл 2009 :
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Трек-лист переиздания дебютного альбома SLIPKNOT
16 июл 2009 :
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Детали переиздания дебюта SLIPKNOT
8 июл 2009 :
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Переиздание дебюта SLIPKNOT в сентябре
19 июн 2009 :
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Corey Taylor заявил, что Susan Boyle «потрясающа»
9 май 2009 :
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CLOWN (SLIPKNOT): "Проводите как можно больше времени вместе со своими родителями!"
28 апр 2009 :
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Новый сингл от SLIPKNOT
20 апр 2009 :
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Доступно новое видео SLIPKNOT
25 мар 2009 :
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Девушку обвиняют в убийстве, совершенном под впечатлением от музыки SLIPKNOT
24 мар 2009 :
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SLIPKNOT сняли клип на песню "Sulfur"
14 янв 2009 :
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Corey Taylor рассказал про альбом
11 янв 2009 :
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Вокалист SLIPKNOT выпустит сольный альбом
28 окт 2008 :
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SLIPKNOT: видео "Dead Memories" в сети
12 окт 2008 :
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SLIPKNOT: превью нового клипа "Dead Memories"
5 сен 2008 :
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SLIPKNOT'y не хватило...
29 авг 2008 :
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SLIPKNOT: весь новый альбом доступен для прослушивания
19 авг 2008 :
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Новое видео SLIPKNOT в сети
12 авг 2008 :
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Семплы с нового альбома SLIPKNOT
28 июл 2008 :
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Первые экземпляры одежды от SLIPKNOT
15 июл 2008 :
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SLIPKNOT запускают свою линейку одежды
13 июл 2008 :
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SLIPKNOT: Обложка 'All Hope Is Gone' доступна для просмотра
16 июн 2008 :
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SLIPKNOT: семпл с нового сингла
14 май 2008 :
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COREY TAYLOR: новый альбом SLIPKNOT "сдерёт вам кожу с лица"
13 май 2008 :
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SLIPKNOT: рекламный ролик к новому альбому
2 апр 2008 :
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SLIPKNOT показали новые маски
24 июл 2006 :
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Новый DVD SLIPKNOT появится в канун Хеллоуина
22 сен 2005 :
|
SLIPKNOT: финальный треклист концертника "9.0: Live"
13 сен 2005 :
|
SLIPKNOT: концертный альбом на подходе
21 апр 2004 :
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SLIPKNOT: первая рецензия
27 дек 2003 :
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Новый диск SLIPKNOT выйдет ближе к лету
31 окт 2003 :
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SLIPKNOT заново открыли свой сайт
24 окт 2003 :
|
Новый альбом SLIPKNOT
21 сен 2003 :
|
DVD от SLIPKNOT
15 сен 2003 :
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Сюрпризы от Клоуна
21 июн 2003 :
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Клоунские сюрпризы
3 июн 2003 :
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Басист SLIPKNOT арестован за наркоту
12 май 2003 :
|
SLIPKNOT вновь cоберутся в августе
13 дек 2002 :
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SLIPKNOT начнут работу над новым диском
22 ноя 2002 :
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Чат с клоуном из SLIPKNOT
11 окт 2002 :
|
О новом альбоме SLIPKNOT
8 окт 2002 :
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Новый DVD от SLIPKNOT
18 сен 2002 :
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Shoot all the clowns!
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