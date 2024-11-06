сегодня



Перкуссионист SLIPKNOT скучает по бывшим



M. SHAWN CRAHAN'a в недавнем интервью попросили назвать песню, которая напоминает ему о Поле Грее и Джоуи Джордисоне:



«Я скучаю по ним. Знаете, это чересчур. Мне неловко давать интервью по поводу нашего 25-летия, потому что большая часть этого периода прожита с ними. Их вклад в мою жизнь невероятен. И всё же я ещё в деле [а они уже нет]. Мне очень тяжело. Мне не нравится, что они уже ничего не смогут сказать. Именно с ними вы должны сейчас разговаривать. Теперь это всё воспоминания. И знаете, не так много людей пытаются отнять у меня Пола, но многие пытаются отнять у меня Джоуи, потому что так сложились обстоятельства. Но никто из группы никогда не говорит об этом. Да и с чего бы? Это же наш брат. Это тяжело, потому что у многих людей есть своё мнение о том, что Джоуи мог бы сейчас думать обо мне. Многие люди любят рассказывать, что именно они знают правду, а я не знаю. Всё, что я могу вам сказать, — это то, что это мои братья, и, любите вы меня или ненавидите, это не имеет значения. Мы отжигали.



Всякий раз, когда мы играем "Vermillion", я думаю о Поле. Я помню, как он неделями работал над этой песней наверху в доме. Он был гением. А Джоуи... Боже, это касается всего. Сейчас мы играем "Scissors", и эту песню можно сыграть только со способностями его уровня, а у нас не было такого участника уже очень, очень давно. Наконец-то мы снова обрели такого участника. Это была песня, на которой он просто уходил в отрыв. Но даже в такой песне, как "Spit It Out", Джоуи требовал к себе внимания. Он был как дирижёр — все обращали на него внимание. Мне этого не хватает».







+0 -1



( 1 ) просмотров: 181

