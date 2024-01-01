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*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 21
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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ELOY CASAGRANDE о том, как попал SLIPKNOT



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Бывший барабанщик SEPULTURA ELOY CASAGRANDE в недавнем интервью для ProMark Drumsticks рассказал о том, как оказался в составе SLIPKNOT:

«Мне позвонил менеджер. Он спросил, не хочу ли я пройти прослушивание для группы. И я приехал сюда, в США. Я провёл с группой 10 дней. Мы просто джемовали, чтобы проверить, есть ли между нами какая-то химия. Четыре или пять дней мы просто записывали новый материал. Думаю, они хотели проверить, умею ли я сочинять партии ударных, а также проверить, умею ли я записывать барабаны в студии, потому что это совершенно другая вселенная. Так что это было полноценное прослушивание. А через несколько дней я вернулся в Бразилию. И через два дня мне позвонили и сказали, что я в группе, что я прошёл отбор. Это было очень круто».

Eloy более подробно остановился на своём прослушивании в SLIPKNOT:

«У меня было около 15 дней, чтобы выучить песни, они дали мне большой список песен, которые я должен был выучить. Каждый день на репетициях мы пробовали разные песни, выбирали разные композиции из разных альбомов. Но, конечно, я уже знал, как играть некоторые из них.

Я помню первый день, когда я приехал. Я разогревался в студии. У меня были пэд, барабанные палочки, педали. А ребята из группы начали прибывать в студию, и я был в состоянии шока. Когда мы играли первую песню, я сделал несколько ошибок, потому что был в шоке, увидев всех перед собой. И я не мог думать. Я даже дышать не мог. Но они сказали: "Хорошо, мы понимаем, что у тебя сейчас сложная ситуация. Мы прекрасно понимаем тебя. Так что просто расслабься, получай удовольствие. Мы здесь только для того, чтобы почувствовать атмосферу". И со второго дня, я думаю, всё стало лучше. Я стал более расслабленно играть на барабанах и позволил музыке выходить из меня».

Casagrande сказал, что стать официальным участником SLIPKNOT — огромная честь для него и воплощение мечты:

«Я слушал SLIPKNOT с подросткового возраста, и это было очень важно для моего музыкального становления. И вот теперь, спустя несколько месяцев, мы вместе. Когда мне было 12 лет, я увидел их на MTV с песней "Duality", это снесло мне крышу. Для меня большая честь быть вместе с ними.

Я и представить себе не мог, что такое возможно. Есть разница в странах — я живу в Бразилии, а это американская группа. Не стоит забывать, что мне повезло оказаться в нужный момент в нужном месте. Поэтому меня и пригласили сюда».




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