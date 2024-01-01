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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 24
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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Slipknot

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11 сен 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

5 сен 2024 : 		 DJ SLIPKNOT о первом шоу после угара

4 сен 2024 : 		 SLIPKNOT о выступлении в Нью-Йорке

1 сен 2024 : 		 DJ SLIPKNOT о своем угаре

31 авг 2024 : 		 SLIPKNOT могут оказаться в студии в следующем году

28 авг 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о новой маске

27 авг 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

26 авг 2024 : 		 DJ SLIPKNOT немного угорел

19 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

13 авг 2024 : 		 Басист SLIPKNOT показал новое лицо

12 авг 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

8 авг 2024 : 		 SLIPKNOT открыли тур в честь юбилея "Slipknot"

29 июл 2024 : 		 Сможет ли барабанщик SLIPKNOT сыграть MASTODON

25 июл 2024 : 		 JAY WEINBERG не готов говорить об уходе из SLIPKNOT

7 июл 2024 : 		 CLOWN полон оптимизма по поводу нового альбома SLIPKNOT

3 июл 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

29 июн 2024 : 		 Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY

28 июн 2024 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новом барабанщике

26 июн 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Вы услышите новую музыку очень скоро»

25 июн 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

11 июн 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

1 июн 2024 : 		 SLIPKNOT и ATLUS вместе

28 май 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 май 2024 : 		 SLIPKNOT выступили без CLOWN'a

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

18 май 2024 : 		 MICK THOMSON: Как появился SLIPKNOT
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Drum-cam от SLIPKNOT



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Барабанщик SLIPKNOT Eloy Casagrande опубликовал видео исполнения композиции "Scissors" с выступления 15 августа в Xfinity Center, Mansfield, Massachusetts.




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