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Slipknot

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|||| 5 сен 2024

DJ SLIPKNOT о первом шоу после угара



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SID WILSON первого сентября отыграл первое шоу SLIPKNOT после своего недавнего угара:

«До этого момента я был практически прикован к постели. Поэтому я не практиковался и ничего не делал. И кожа теперь натянута, поэтому мне приходится постоянно тренировать руку, чтобы кожа не заживала слишком туго, а заживала нормально. Так вот, когда я тренировался за кулисами - я тренируюсь примерно от трех до пяти часов подряд, прежде чем выступать. Так вот, я занимался около... сколько я занимался? Около двух часов? Наверное, около двух часов, потому что нужно было добираться до шоу. И я сразу же почувствовал, насколько плотнее кожа вокруг руки и насколько легче артикуляция. Левая рука не так плоха, как правая. А вот правая рука и кисть - очень плохо. Новая кожа выросла буквально из-под всего, и теперь она вся отслаивается. Мы срезали практически всю кожу.

Келли отлично справлялась со всем этим. Она была связующим звеном между медсестрами и мной. Так что она — медсестра Келли [Смеется] Она так строго следила за тем, чтобы я все менял, все убирал, все протирал, каждый день брился — все, что они сказали делать, и даже больше. Она очень, очень старается. Мое лицо зажило невероятно быстро. Они сказали, что оно заживет быстро. И теперь там, где все было, только розовый цвет. На шее и на щеке у меня есть несколько прыщей, но в целом все идет отлично. Самое сложное сейчас - это находиться под солнечным светом. Поэтому я ощущаю себя вампиром!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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5 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
А чем он вообще занимается? Скрэтчи в песнях Slipknot не частые, и длятся 1-2 секунды. Если б их не было, ничего бы особо и не изменилось.
Like!1
5 сен 2024
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, "просто в группе, потому что он типа такой пиздатый чувак" (С)

просмотров: 968

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