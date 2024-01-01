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SLIPKNOT могут оказаться в студии в следующем году



В рамках недавней беседы с Alternative Press Corey Taylor позитивно оценил творческие способности нового члена:



«Eloy Casagrande прирожденный автор! Думаю, он заведет нас в такие места, где мы давно не были. Мне есть что сказать, и я с нетерпением жду возможности претворить в жизни многие интересные задумки».



Что касается того, когда SLIPKNOT вернутся в студию, Shawn Crahan сказал:



«Где-то между 2025 и серединой 2026 года, скоро придет время сочинения. Думаю, это произойдет скорее раньше, чем позже. Может быть, мы окажемся в студии в конце 2025 года. Нет никаких особых ожиданий. Никто не торопится, но и откладывать мы не собираемся».







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