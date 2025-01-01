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*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
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Slipknot

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ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT



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В рамках недавней беседы с ELOY CASAGRANDE у него спросили, видел ли он игру своего сменщика в SEPULTURA и что он о нем думает:

«Да, и когда я вижу, как он играет, я вспоминаю себя на том же месте. Когда я присоединился к SEPULTURA, я был его ровесником. Весьма занятно. Он очень хороший барабанщик. Я смотрел его видео, которые он выкладывал в социальных сетях, когда он играл больше джаз и барабанные соло. Он великолепный музыкант, и я желаю ему и остальным участникам группы всего наилучшего. Я очень уважаю его. Хотелось бы когда-нибудь пообщаться с ним побольше. Может быть, мы могли бы собрать всех барабанщиков SEPULTURA вместе.

Когда он присоединился к группе, то пришел ко мне в студию в Сан-Паулу, чтобы провести несколько репетиций, и мы очень хорошо поговорили. У него было всего две или три недели, чтобы выучить все песни, поэтому я дал ему несколько советов, например, «Мы играли эту песню быстрее. Будь осторожен с этой песней, потому что раньше мы играли ее медленнее». Я не учил его играть композиции, потому что он может сыграть все, что захочет. Он невероятный барабанщик».

На вопрос о том, каково это было — получить звонок от SLIPKNOT и как он получил контракт, Eloy сказал:

«Все случилось в конце 2023 года, когда мне позвонил менеджер SLIPKNOT и спросил, не хочу ли я пройти прослушивание в SLIPKNOT. В том году SEPULTURA решили прекратить выступления, поэтому для меня было вполне естественным решением продолжить играть с кем-то еще, а не просто уйти на покой. В конце [2023] и начале [2024] года я не должен был никому говорить об этом. Прослушивание было большим секретом. Никто не должен был об этом знать. SEPULTURA вообще не в курсе, это было только между мной и ребятами из SLIPKNOT. Это было мое решение пройти прослушивание. Я сказал: «Хорошо, мне интересно пройти прослушивание, потому что SEPULTURA собирается прекратить свою деятельность. Мне осталось работать с ними еще полтора года, и я закончу.

На протяжении многих лет я много раз играл со SLIPKNOT. Мы делили сцены, когда я играл в SEPULTURA, и именно там я всегда хотел быть. Я вырос, слушая их музыку, поэтому я хотел получить опыт живого выступления со SLIPKNOT с маской на лице. На моем первом концерте с группой я думал: «О, это и правда происходит. Боже мой. Я не могу в это поверить».

Если вернуться немного назад, то перед тем, как меня пригласили на прослушивание, я отвез свои барабаны в студию в Сан-Паулу и сделал нормальную звуковую и видеозапись. Я сыграл шесть песен и отправил их ребятам. Я выбрал три песни, а потом они попросили меня сыграть три конкретные песни. Это были «Eyeless», «Purity» и «Gematria». Для прослушивания был заказан билет, и в конце января [2024 года] я полетел в Палм-Спрингс, штат Калифорния, и провел там десять дней с ними. Первые пять дней вся группа репетировала, как будто это было живое шоу. Каждый день ребята приходили с разным сет-листом, и мы просто играли все эти песни».






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