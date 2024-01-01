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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 30
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 25
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
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Slipknot

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1 июн 2024 : 		 SLIPKNOT и ATLUS вместе

28 май 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 май 2024 : 		 SLIPKNOT выступили без CLOWN'a

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

18 май 2024 : 		 MICK THOMSON: Как появился SLIPKNOT

16 май 2024 : 		 SLIPKNOT анонсировали первую песню с ELOY CASAGRANDE

15 май 2024 : 		 Гитарист SLIPKNOT о новом барабанщике: «Мы не пробовали никого другого»

15 май 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE объяснил решение покинуть SEPULTURA и присоединиться к SLIPKNOT

14 май 2024 : 		 Видеоотчёт SLIPKNOT о первых двух шоу с новым барабанщиком

3 май 2024 : 		 Новый барабанщик SLIPKNOT на проводе

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

30 апр 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE стал новым членом SLIPKNOT

27 апр 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

26 апр 2024 : 		 SLIPKNOT отыграли с новым барабанщиком

23 апр 2024 : 		 Маски SLIPKNOT в Dead by Daylight

9 апр 2024 : 		 Новый альбом от оригинального вокалиста SLIPKNOT

13 мар 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о новой музыке

11 мар 2024 : 		 SLIPKNOT репетируют

15 фев 2024 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN о жертвах ради SLIPKNOT

27 янв 2024 : 		 Наследники Джоуи Джордисона подали иск против SLIPKNOT

16 янв 2024 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT продолжает восстановление

5 янв 2024 : 		 Бывший ударник SLIPKNOT может ходить

17 дек 2023 : 		 CLOWN об уходе барабанщика SLIPKNOT

16 дек 2023 : 		 SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом

12 дек 2023 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT: «Воспоминания и опыт за 10 лет я не променял бы ни на что!»

11 дек 2023 : 		 SLIPKNOT анонсировали юбилейный тур
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|||| сегодня

SLIPKNOT и ATLUS вместе



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ATLUS объявила о сотрудничестве с легендарной группой SLIPKNOT в первом из двух промо-роликов к игре. Совместная работа в этих видеороликах будет посвящена общим темам, визуальным эффектам и настроению, которые объединяют SLIPKNOT и «Shin Megami Tensei V: Vengeance» — две культовые силы, которые не просто похожи, но и отожествляют собой настоящий металл.

В первом ролике Джим Оджала из Ojala Productions, создатель многих масок SLIPKNOT, показывает процесс создания трех разных масок, связанных с демонами из игры. Как определяющий визуальный ряд для SLIPKNOT и «Shin Megami Tensei V: Vengeance», Джим демонстрирует процесс создания масок, вдохновленных демонами Gurulu, Daemon и Loup-Garou, вместе со своей командой.




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