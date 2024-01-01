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SLIPKNOT и ATLUS вместе



ATLUS объявила о сотрудничестве с легендарной группой SLIPKNOT в первом из двух промо-роликов к игре. Совместная работа в этих видеороликах будет посвящена общим темам, визуальным эффектам и настроению, которые объединяют SLIPKNOT и «Shin Megami Tensei V: Vengeance» — две культовые силы, которые не просто похожи, но и отожествляют собой настоящий металл.



В первом ролике Джим Оджала из Ojala Productions, создатель многих масок SLIPKNOT, показывает процесс создания трех разных масок, связанных с демонами из игры. Как определяющий визуальный ряд для SLIPKNOT и «Shin Megami Tensei V: Vengeance», Джим демонстрирует процесс создания масок, вдохновленных демонами Gurulu, Daemon и Loup-Garou, вместе со своей командой.







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