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*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
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Slipknot

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|||| 25 янв 2025

Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет



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Профессиональное видео с выступления бывшего барабанщика SLIPKNOT Jay Weinberg'a, которое состоялось прошлой осенью в Париже, доступно для просмотра ниже.




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