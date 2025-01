сегодня



Видео полного выступления SLIPKNOT



Видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось четвертого декабря на QUARTERBACK Immobilien ARENA, Leipzig, Germany, доступно для просмотра ниже:



01. (sic)

02. Eyeless

03. Wait And Bleed

04. Get This

05. Eeyore

06. Me Inside

07. Liberate

08. Purity

09. Prosthetics

10. No Life

11. Only One



Encore:



12. Spit It Out

13. Surfacing

14. Scissors







