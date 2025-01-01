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*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 48
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
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Slipknot

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Видео полного выступления SLIPKNOT



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Видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось четвертого декабря на QUARTERBACK Immobilien ARENA, Leipzig, Germany, доступно для просмотра ниже:

01. (sic)
02. Eyeless
03. Wait And Bleed
04. Get This
05. Eeyore
06. Me Inside
07. Liberate
08. Purity
09. Prosthetics
10. No Life
11. Only One

Encore:

12. Spit It Out
13. Surfacing
14. Scissors




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