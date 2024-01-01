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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 27
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Iron Maiden

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CHRIS JERICHO о барабанщике IRON MAIDEN



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CHRIS JERICHO в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" прокомментировал решение Nicko McBrain'a покинуть свою позицию:

«Мы виделись с Nicko в Миннеаполисе около месяца назад или около того. И я спросил его, типа, «Как дела?» Он сказал, что у него есть некоторые проблемы с игрой. Но он по-прежнему Nicko — самый веселый парень, самый лучший музыкант. Так что меня не удивляет, что он ушел на пенсию, потому что он говорил мне раньше: «Я хочу, чтобы ребята продолжали, когда я буду готов остановиться. И это будет скоро».

MAIDEN — это настолько классическое явление, что, если подумать, они не дали фанатам шанса даже подумать об этом. Они объявили об этом утром. Вечером он отыграл свое последнее шоу. На следующий день они объявили о новом барабанщике, и бум. Типа, «Увидимся, ребята». Это, типа, «Вау». Они не стали устраивать прощальный тур Nicko или что-то в этом роде. Но, очевидно, они планировали его уже давно. И Nicko, один из самых влиятельных рок-барабанщиков за всю историю, и, что еще важнее, просто милый человек. Он из тех людей, о которых, как вы все знаете, никто никогда не скажет ничего плохого — никогда. Он очень дружелюбный, милый, жизнерадостный, ободряющий человек. Так что ничего, кроме самого лучшего, ему не пожелаешь. Заменить Nicko McBrain будет непросто. Но он заслужил свое право уйти в запас. Он просто идеальный барабанщик и идеальный человек».




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