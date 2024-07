22 июл 2024



Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN



Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Am Ring 2014, доступно для просмотра ниже:



"Moonchild"

"Can I Play With Madness"

"The Prisoner"

"2 Minutes to Midnight"

"Revelations"

"The Trooper"

"The Number of the Beast"

"Phantom of the Opera"

"Run to the Hills"

"Wasted Years"

"Seventh Son of a Seventh Son"

"Wrathchild"

"Fear of the Dark"

"Iron Maiden"



Encore:

"Aces High"

"The Evil That Men Do"

"Sanctuary"







+1 -0



просмотров: 154