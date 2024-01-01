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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
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*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 16
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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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Iron Maiden

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22 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

16 июл 2024 : 		 Первая встреча вокалистов IRON MAIDEN

17 июн 2024 : 		 Новая книга об IRON MAIDEN выйдет осенью

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17 май 2024 : 		 BLAZE BAYLEY о появлении в IRON MAIDEN

14 май 2024 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Демократия в группе? Пфф...»

12 май 2024 : 		 Новое пиво IRON MAIDEN

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30 мар 2024 : 		 Почему в IRON MAIDEN так долго не меняется состав?

12 мар 2024 : 		 NICKO MCBRAIN исполнил IRON MAIDEN с оркестром

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14 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о воссоединении с IRON MAIDEN

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8 дек 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о последствиях инсульта

7 дек 2023 : 		 Новый рекорд IRON MAIDEN

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9 ноя 2023 : 		 IRON MAIDEN и Z2 отметят юбилей "Piece Of Mind" шикарным изданием

5 ноя 2023 : 		 Новая статуэтка IRON MAIDEN выйдет летом

4 ноя 2023 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

23 окт 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Форму вернул процентов на 85–90»

17 окт 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Представьте, люди ходят на наши концерты, чтобы послушать музыку. Странно так думать?»

5 окт 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

26 сен 2023 : 		 BLAZE BAYLEY об участии в IRON MADEN: «Для меня это повод для гордости»
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|||| 22 июл 2024

Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN



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Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Am Ring 2014, доступно для просмотра ниже:

"Moonchild"
"Can I Play With Madness"
"The Prisoner"
"2 Minutes to Midnight"
"Revelations"
"The Trooper"
"The Number of the Beast"
"Phantom of the Opera"
"Run to the Hills"
"Wasted Years"
"Seventh Son of a Seventh Son"
"Wrathchild"
"Fear of the Dark"
"Iron Maiden"

Encore:
"Aces High"
"The Evil That Men Do"
"Sanctuary"

IRON MAIDEN - Pro-Shot Video Of Rock Am Ring 2014 Show Surfaces On YouTube




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