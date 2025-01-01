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*Новое видео DEATH SS 181
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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN против подкладок



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BRUCE DICKINSON в новом интервью Classic Rock заявил, что он и его коллеги по группе скорее «уйдут с достоинством», чем покажут шоу, которое не выдержит критики:

«Идея о том, что можно превратить группу в диснейлендовый IRON MAIDEN с помощью фонограммы и нескольких трюков... Нет! IRON MAIDEN должны быть на сто процентов настоящими — и чертовски свирепыми!».

66-летний Bruce добавил, что IRON MAIDEN будут продолжать играть свои концерты на сто процентов вживую:

«Совсем недавно один парень, большой поклонник, сказал мне: "Как здорово, что IRON MAIDEN всё ещё выступают". Я ответил: "Да, и мы делаем это по-настоящему. Без изменения тональности". Этот парень сказал: "Многие группы сейчас используют бэк-треки..." Я ответил: "Нет! Нет, нет! Если мы будем использовать фонограмму, я в тот же день уйду. Или мы на этом закончим. Если это не настоящая игра вживую, то это не IRON MAIDEN».






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