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*KATATONIA рассталась с гитаристом 27
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Iron Maiden

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Aviationtag отметят самолет IRON MAIDEN



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Компания Aviationtag объявила о выпуске эксклюзивного издания Aviationtag x Iron Maiden Edition: Ed Force One. Это специальное издание посвящено захватывающей истории легендарного "летающего гастрольного автобуса" IRON MAIDEN - Boeing 747 Ed Force One.

Ed Force One был не просто средством передвижения; он стал летающим символом глобального гастрольного наследия IRON MAIDEN. Этот самолет, Boeing 747-400 с регистрационным номером TF-AAK, сыграл важную роль в перевозке группы, ее команды и впечатляющего количества сценического оборудования во время их эпического мирового турне 2016 года "The Book Of Souls".

Bruce Dickinson, легендарный фронтмен IRON MAIDEN и лицензированный пилот, был не просто голосом группы - он также лично управлял Ed Force One во время тура. Размышляя об уникальном присутствии самолета, он подвел итог его наследию:

«Она всегда вела себя как королева неба, которой 747 всегда будет. Другому никогда не занять ее трон. Мощь, шум этих четырех двигателей, легкие приземления (не моя вина — виноват хороший дизайн) и ее элегантность в воздухе ставят 747-й в уникальную категорию».

Подробное интервью с певцом доступно исключительно в буклете, который прилагается к каждому Ed Force One Aviationtag.

В Цюрихе Ed Force One запомнился особо. В то время как самолеты канцлера Ангелы Меркель и президента Франсуа Олланда были припаркованы неподалеку и казались почти миниатюрными по сравнению с ними, Ed Force One привлек всеобщее внимание. Его присутствие и неоспоримый рок-н-ролльный шарм выделяли его на фоне остальных, подчеркивая, почему этот культовый самолет остается символом мировой истории авиации.

Aviationtag x Iron Maiden Edition тщательно изготовлена из переработанного материала культового самолета Boeing 747 TF-AAK, который был отправлен на слом в 2024 году. На лицевой стороне ярлыка гордо красуется легендарный логотип Ed Force One, а на задней — неповторимое изображение Эдди, культового талисмана IRON MAIDEN. Этот дизайн не только воспевает историческое прошлое самолета, но и наводит мосты между авиационным наследием и культурой рок-н-ролла.

Тобиас Рихтер, генеральный директор Aviationtag, заявляет:

«Мы работали над этим проектом более двух лет, и мы гордимся тем, что наконец представляем Aviationtag x Iron Maiden Edition. Ed Force One — один из самых известных самолетов в мире, и это издание отражает его непреходящее наследие в поистине коллекционной форме».

Благодаря этому эксклюзивному изданию Aviationtag поклонники смогут теперь держать в руках осязаемый кусочек истории авиации и рок-музыки.




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