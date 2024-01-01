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Видео полного выступления IRON MAIDEN



Видео полного выступления IRON MAIDEN, которое состоялось в рамках фестиваля Aftershock, доступно для просмотра ниже:



“Caught Somewhere In Time"

“Stranger In A Strange Land"

“The Writing On The Wall"

“Days Of Future Past"

“The Time Machine"

“The Prisoner"

“Death Of The Celts"

“Can I Play With Madness"

“Fear Of The Dark"

“Iron Maiden"

“Hell On Earth"

“The Trooper"











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