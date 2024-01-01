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Iron Maiden

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IRON MAIDEN нашли барабанщика



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IRON MAIDEN объявили о том, что новым барабанщиком группы стал Simon Dawson, известный по работе в BRITISH LION.

«Завершая тур «The Future Past Tour» после 81 концерта перед более чем 1,4 миллионами поклонников, от Любляны до долины Коачелла и от Западной Австралии до Сан-Паулу, IRON MAIDEN рады сообщить, что в 2025 году за установку сядет человек, знакомый многим нашим поклонникам, - Simon Dawson, бывший сессионный барабанщик и партнер Steve'a в BRITISH LION на протяжении последних 12 лет.

Уроженец Саффолка, Англия, он впервые присоединился к группе Steve'a Harris'a в 2012 году. Он дебютировал на трех треках первого альбома BRITISH LION и на всех треках второго, получившего признание критиков альбома «The Burning», а также во многих последующих турах в США, Великобритании, Европе, Австралии, Японии, Новой Зеландии и, совсем недавно, в Мексике и Южной Америке.

В следующем году IRON MAIDEN отпразднуют свое 50-летие туром «The Run For Your Lives Tour», который стартует в Будапеште 27 мая».



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