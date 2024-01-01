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Iron Maiden

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BRUCE DICKINSON отметил вклад барабанщика IRON MAIDEN



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BRUCE DICKINSON перед исполнением "The Writing On The Wall" в Allianz Parque обратился к зрителям:

«Сегодня особенный вечер, как некоторые из вас, да и, наверное, все, знают, потому что сегодня утром мы объявили, Nicko объявил, что он прекращает играть на барабанах с IRON MAIDEN.

Вот уже 42 года Nicko в этой группе. Он был барабанщиком до того, как я стал певцом, он был пилотом до того, как я стал пилотом, и сейчас он не уходит из группы, но он просто больше не играет с нами вживую.

Так что сегодня у нас еще много музыки, и я хочу, чтобы остаток вечера был праздником в честь Nick'а, торжеством той гармонии, которую он принес всем по всему миру, а не только здесь, в Бразилии. Хорошо? И поэтому мы начинаем!»




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