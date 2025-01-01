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Набор для фанатов пива IRON MAIDEN



Поклонники пива Trooper, пришло время обновить свой домашний бар до легендарного статуса. В продажу поступил совершенно новый набор Trooper Warrior Pack, и это не просто набор — это арсенал коллекционера, созданный в честь пива, с которого все началось.



Trooper Warrior Pack — это совершенно новый эксклюзивный коллекционный набор, созданный для истинных поклонников IRON MAIDEN и пива Trooper. Это не просто атрибутика - это самое лучшее боевое снаряжение для тех, кто живет и дышит наследием Trooper.



Легендарный эль Trooper Original достиг новых вершин, и мы поднимаем все на новый уровень с помощью нового коврика и подставок Trooper Original Bar Mat & Coasters, созданных в честь флагманского пива, с которого все началось.



Вот что входит в ваш «Trooper Warrior Pack»:



- 1х Trooper Pint Glass Set (2 бокала) — ЕДИНСТВЕННЫЙ способ пить пиво Trooper!

- 10 новых оригинальных подставок Trooper — самые новые, самые крутые подставки! - 1x Новый коврик для барной стойки Trooper Original Bar Mat 89 см x 25 см (35,04″ x 9,84″) — без него ваш домашний бар не будет полноценным. Этот высококачественный, сверхпрочный коврик для бара создан, чтобы выдержать самые мощные пивные сессии, сохраняя ваши поверхности чистыми, стильными и достойными Trooper!





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