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*MASTODON расстались с гитаристом 216
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 20
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Iron Maiden

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15 мар 2025 : 		 Набор для фанатов пива IRON MAIDEN

12 мар 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN был готов уйти в 2015, чтобы не стать жалкой пародией на самого себя

10 мар 2025 : 		 Новая книга IRON MAIDEN выйдет осенью

23 фев 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой»

10 фев 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN против подкладок

7 фев 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Хотел бы я играть, но...»

4 янв 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN обещает что-то необычное

23 дек 2024 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о встрече с DAVE'ом: «Мы были единственными подростками в нашем районе с длинными волосами»

19 дек 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Удивлен, что мы протянули 50»

13 дек 2024 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайно»

12 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN о туре

11 дек 2024 : 		 CHRIS JERICHO о барабанщике IRON MAIDEN

11 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN о бывшем

8 дек 2024 : 		 BRUCE DICKINSON отметил вклад барабанщика IRON MAIDEN

8 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN нашли барабанщика

7 дек 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами

3 дек 2024 : 		 Игра IRON MAIDEN закрывается

6 ноя 2024 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог больше петь»

3 ноя 2024 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

2 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

31 окт 2024 : 		 Дебютный альбом IRON MAIDEN вновь попал в чарты

24 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно

19 окт 2024 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

16 окт 2024 : 		 Любимая песня гитариста IRON MAIDEN из нынешнего тура

14 окт 2024 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

10 окт 2024 : 		 Новые фигурки IRON MAIDEN
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Набор для фанатов пива IRON MAIDEN



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Поклонники пива Trooper, пришло время обновить свой домашний бар до легендарного статуса. В продажу поступил совершенно новый набор Trooper Warrior Pack, и это не просто набор — это арсенал коллекционера, созданный в честь пива, с которого все началось.

Trooper Warrior Pack — это совершенно новый эксклюзивный коллекционный набор, созданный для истинных поклонников IRON MAIDEN и пива Trooper. Это не просто атрибутика - это самое лучшее боевое снаряжение для тех, кто живет и дышит наследием Trooper.

Легендарный эль Trooper Original достиг новых вершин, и мы поднимаем все на новый уровень с помощью нового коврика и подставок Trooper Original Bar Mat & Coasters, созданных в честь флагманского пива, с которого все началось.

Вот что входит в ваш «Trooper Warrior Pack»:

- 1х Trooper Pint Glass Set (2 бокала) — ЕДИНСТВЕННЫЙ способ пить пиво Trooper!
- 10 новых оригинальных подставок Trooper — самые новые, самые крутые подставки! - 1x Новый коврик для барной стойки Trooper Original Bar Mat 89 см x 25 см (35,04″ x 9,84″) — без него ваш домашний бар не будет полноценным. Этот высококачественный, сверхпрочный коврик для бара создан, чтобы выдержать самые мощные пивные сессии, сохраняя ваши поверхности чистыми, стильными и достойными Trooper!



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