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*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
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Iron Maiden

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|||| 19 авг 2024

Басист IRON MAIDEN хочет выпустить книгу



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В недавнем интервью у Steve'a Harris'a спросили, есть ли шансы на то, что однажды он выпустит автобиографию:

«Я бы хотел когда-нибудь написать книгу. Но я знаю, сколько работы придется проделать, чтобы написать ее, и сколько времени на это потребуется. Вот в чем проблема. Я написал несколько предисловий к чужим книгам, и даже на них требуется время. И я подумал: если на предисловие уходит столько времени, то каково же будет писать книгу? Но, да, я уверен, что когда-нибудь напишу».




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19 авг 2024
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smolet18-02-44
Давай не затягивай, потом может случится деменция И будешь как Оззи по крупицам вспоминать.

просмотров: 775

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