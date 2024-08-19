19 авг 2024



Басист IRON MAIDEN хочет выпустить книгу



В недавнем интервью у Steve'a Harris'a спросили, есть ли шансы на то, что однажды он выпустит автобиографию:



«Я бы хотел когда-нибудь написать книгу. Но я знаю, сколько работы придется проделать, чтобы написать ее, и сколько времени на это потребуется. Вот в чем проблема. Я написал несколько предисловий к чужим книгам, и даже на них требуется время. И я подумал: если на предисловие уходит столько времени, то каково же будет писать книгу? Но, да, я уверен, что когда-нибудь напишу».







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