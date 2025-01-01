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*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 23
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 22
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN обещает что-то необычное



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Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson подвел итоги двухлетнего тура The Future Past и пообещал некие сюрпризы на будущий старт в мае 2025 гастрольного цикла Run for Your Lives:

«Здравствуйте, друзья. Это мой гастрольный пропуск на 2024 год. В 2024 я мог бы попасть по нему куда угодно, но сейчас мне он уже не нужен, потому что 2025 год будет особенным. И не только из-за пропуска. Честно говоря, с будущим новым туром мы просто расширяем границы. Не то чтобы мне нужно было кому-то об этом говорить, потому что, по сути, тур уже и так весь распродан. Так что для тех из вас, кто купил билеты, а это, похоже, буквально все, он станет очень, очень крутым. Я с нетерпением жду этого события. Мы собираемся сделать кое-что, чего никогда не делали раньше, и это будет сет-лист на все времена. Так что увидимся на концертах. И в 2025 году этот цикл не закончится. В 2026 мы продолжим, потому что есть прочие части света, куда нам нужно попасть, и куда мы не сможем добраться в 2025. Вот пока как-то так!»




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