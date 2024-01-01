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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 50
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 45
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 30
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 28
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
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Iron Maiden

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3 дек 2024 : 		 Игра IRON MAIDEN закрывается

6 ноя 2024 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог больше петь»

3 ноя 2024 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

2 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

31 окт 2024 : 		 Дебютный альбом IRON MAIDEN вновь попал в чарты

24 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно

19 окт 2024 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

16 окт 2024 : 		 Любимая песня гитариста IRON MAIDEN из нынешнего тура

14 окт 2024 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

10 окт 2024 : 		 Новые фигурки IRON MAIDEN

7 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN открыли североамериканский тур

4 окт 2024 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

26 сен 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Не люблю я крупные СМИ»

21 сен 2024 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

19 сен 2024 : 		 Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае

16 сен 2024 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

15 сен 2024 : 		 Новый фигурки IRON MAIDEN

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

11 сен 2024 : 		 Новые винилы IRON MAIDEN выйдут осенью

7 сен 2024 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

2 сен 2024 : 		 IRON MAIDEN открыли тур в Австралии

29 авг 2024 : 		 IRON MAIDEN не работают над новой музыкой

22 авг 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить»

21 авг 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Неважно, сколько ты репетируешь или готовишься, ничто не сравнится с живым выступлением»

19 авг 2024 : 		 Барабанщик W.A.S.P. исполняет IRON MAIDEN

19 авг 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN хочет выпустить книгу
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|||| 3 дек 2024

Игра IRON MAIDEN закрывается



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Navigator Games сообщили о том, что игра IRON MAIDEN "Legacy Of The Beast" всё:

«В эти выходные в Бразилии завершается тур группы 2023/24 «The Future Past», и мы вспоминаем о невероятных достижениях этой игры - в частности, о туре, вдохновленном ею и названном в ее честь. Тур IRON MAIDEN «Legacy Of The Beast», включавший в себя множество сценических миров, собрал более трех миллионов поклонников, проходил с 2018 по 2022 год и объехал весь мир, будучи хедлайнером крупнейших фестивалей и стадионов, включая Rock In Rio, Hellfest, Download, Wacken Open Air и многие другие. Это был, безусловно, самый захватывающий и амбициозный способ продвижения видеоигры в истории, который способствовал ее невероятному долголетию и популярности среди более чем шести миллионов игроков как величайшей хэви-металл игры в истории.

Что касается будущего, то наша команда продолжает работать над новыми проектами с IRON MAIDEN, о которых мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам. Однако сначала мы должны попрощаться с этой главой, и для этого мы хотим отпраздновать то невероятное наследие, которое мы все вместе с вами создали. Так что настало время в последний раз смахнуть пыль с чемоданов и закончить тур с размахом и знаменательной вечеринкой по случаю окончания гастролей!

Отправляйтесь с нами на 4-недельное чествование Legacy Of The Beast! Начиная с сегодняшнего дня мы будем делиться эпическими вехами, воспоминаниями и отмечать влияние игры на мир с нашим удивительным сообществом игроков. Кроме того, в честь праздника мы добавим в игру такие дополнения, как эксклюзивные персонажи, мощные неизданные космические талисманы, персонажи-легенды и увеличенные шансы на получение редких и легендарных душ. Более подробную информацию читайте в примечаниях к настройкам ниже. Вы можете получить праздничный набор в магазине уже сейчас!

Мы хотим поблагодарить всех наших участников за их преданность, страсть и самоотдачу, сделав этот праздник самым легендарным для IRON MAIDEN и нашей игры Legacy Of The Beast.

Вот что вам нужно знать:

Покупки в приложении только за наличные удалены, добавлены бесплатные пакеты, которые будут доступны весь месяц.

Вся внутриигровая валюта должна быть использована до 31 декабря 2024 года, так как после этой даты Iron Maiden: Legacy Of The Beast не будет ни доступна для загрузки, ни для игры.

Спасибо за вашу неизменную приверженность и страсть ко всему, что связано с IRON MAIDEN!»






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