Игра IRON MAIDEN закрывается



Navigator Games сообщили о том, что игра IRON MAIDEN "Legacy Of The Beast" всё:



«В эти выходные в Бразилии завершается тур группы 2023/24 «The Future Past», и мы вспоминаем о невероятных достижениях этой игры - в частности, о туре, вдохновленном ею и названном в ее честь. Тур IRON MAIDEN «Legacy Of The Beast», включавший в себя множество сценических миров, собрал более трех миллионов поклонников, проходил с 2018 по 2022 год и объехал весь мир, будучи хедлайнером крупнейших фестивалей и стадионов, включая Rock In Rio, Hellfest, Download, Wacken Open Air и многие другие. Это был, безусловно, самый захватывающий и амбициозный способ продвижения видеоигры в истории, который способствовал ее невероятному долголетию и популярности среди более чем шести миллионов игроков как величайшей хэви-металл игры в истории.



Что касается будущего, то наша команда продолжает работать над новыми проектами с IRON MAIDEN, о которых мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам. Однако сначала мы должны попрощаться с этой главой, и для этого мы хотим отпраздновать то невероятное наследие, которое мы все вместе с вами создали. Так что настало время в последний раз смахнуть пыль с чемоданов и закончить тур с размахом и знаменательной вечеринкой по случаю окончания гастролей!



Отправляйтесь с нами на 4-недельное чествование Legacy Of The Beast! Начиная с сегодняшнего дня мы будем делиться эпическими вехами, воспоминаниями и отмечать влияние игры на мир с нашим удивительным сообществом игроков. Кроме того, в честь праздника мы добавим в игру такие дополнения, как эксклюзивные персонажи, мощные неизданные космические талисманы, персонажи-легенды и увеличенные шансы на получение редких и легендарных душ. Более подробную информацию читайте в примечаниях к настройкам ниже. Вы можете получить праздничный набор в магазине уже сейчас!



Мы хотим поблагодарить всех наших участников за их преданность, страсть и самоотдачу, сделав этот праздник самым легендарным для IRON MAIDEN и нашей игры Legacy Of The Beast.



Вот что вам нужно знать:



Покупки в приложении только за наличные удалены, добавлены бесплатные пакеты, которые будут доступны весь месяц.



Вся внутриигровая валюта должна быть использована до 31 декабря 2024 года, так как после этой даты Iron Maiden: Legacy Of The Beast не будет ни доступна для загрузки, ни для игры.



Спасибо за вашу неизменную приверженность и страсть ко всему, что связано с IRON MAIDEN!»











