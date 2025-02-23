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Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой»



В недавнем интервью Dave Murray заявил, что он с коллегами знает, когда им отправляться на пенсию:



Для меня нет ничего хуже, чем видеть группу на сцене, которая тебе нравится, но они выглядят так, будто им не стоит там выступать. Нам уже почти по семьдесят, но я думаю, мы все поймём, когда придёт время уходить на покой. Это будет обоюдное решение.



Я считаю, что есть время и место, когда можно уйти с достоинством и изяществом, а не затягивать с этим. Если мы сможем оставить всё на таком высоком уровне, а затем изящно уйти, я думаю, это будет приятно для нас. А не стегать загнанную лошадь, когда уже точно не стоит этим заниматься».



Он также рассказал о предстоящем мировом турне IRON MAIDEN «Run For Your Lives», которое начнётся в мае 2025 года в Венгрии:



«У нас всё готово к этому туру, а после него посмотрим, что нас ждёт в будущем. Но на данный момент группа звучит отлично, мы всё ещё испытываем волнение и адреналин, когда выходим на сцену. Мы всё ещё наслаждаемся процессом, и именно в этом всё дело».







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