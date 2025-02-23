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Iron Maiden

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Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой»



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В недавнем интервью Dave Murray заявил, что он с коллегами знает, когда им отправляться на пенсию:

Для меня нет ничего хуже, чем видеть группу на сцене, которая тебе нравится, но они выглядят так, будто им не стоит там выступать. Нам уже почти по семьдесят, но я думаю, мы все поймём, когда придёт время уходить на покой. Это будет обоюдное решение.

Я считаю, что есть время и место, когда можно уйти с достоинством и изяществом, а не затягивать с этим. Если мы сможем оставить всё на таком высоком уровне, а затем изящно уйти, я думаю, это будет приятно для нас. А не стегать загнанную лошадь, когда уже точно не стоит этим заниматься».

Он также рассказал о предстоящем мировом турне IRON MAIDEN «Run For Your Lives», которое начнётся в мае 2025 года в Венгрии:

«У нас всё готово к этому туру, а после него посмотрим, что нас ждёт в будущем. Но на данный момент группа звучит отлично, мы всё ещё испытываем волнение и адреналин, когда выходим на сцену. Мы всё ещё наслаждаемся процессом, и именно в этом всё дело».




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23 фев 2025
E
Evil Dmitry
Ребят, может уже пора? Или будете ждать, пока кого-то вперед ногами не вынесут или инсульт кто-то опять получит? Денег у вас и так наверное уже на несколько жизней хватит...
  Dislike!2
23 фев 2025
father
Evil Dmitry, мэйдены ещё пока нормально тащат, к Нико больше всего вопросов было, но теперь по идее должны с новым барабанщиком поровнее играть. Конечно не 20-летние они уже, но уж к дряхлым развалинам Iron Maiden точно отнести нельзя.
23 фев 2025
rassol
father, в плане сочинительства - можно и нужно. Жду второй сольник Смита, посмотрим, что там будет. Первый мне понравился.
23 фев 2025
EvgenBriden
Evil Dmitry, а какие к ним претензии кроме того, что на чей-то вкус они создают неинтересный новый материал?
На мой взгляд, например, этот материал невероятно крутой, и слушаю я его с огромным удовольствием. А уж песни Харриса последних лет (как и ранних) могу гонять без остановки по кругу чёрт знает сколько раз)
Концерты всё так же зажигательные, слушаются и смотрятся на одном дыхании.

father, может Нико иногда плавал немного, но его манера игры отлично подходила группе, но тут уже болячка победила... (

Какие есть ещё группы с настолько разными по стилю гитаристами?
Вот послушал новый альбом Dynazty. Бодро, мелодично, но соляки абсолютно одинаковые, лишь бы спилить. Чем это отличается от того же Кабанена или чувака из Amaranthe, или ещё сотен тысяч групп мне решительно непонятно)
23 фев 2025
WahrandPhain
EvgenBriden, а зачем разные по стилю гитаристы?

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