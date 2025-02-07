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Iron Maiden

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|||| 7 фев 2025

Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Хотел бы я играть, но...»



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NICKO MCBRAIN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие ощущения испытывает после последнего концерта IRON MAIDEN:

«Я испытываю смешанные эмоции, конечно. Было легко принять решение об уходе, когда турне подходило к концу. Я принял решение, когда мы приехали в Северную Америку и поговорили об этом с ребятами, в основном со Steve'ом, а затем с менеджментом. И все сказали: "Хорошо. Если ты хочешь так поступить, мы поймём", учитывая мои физические недостатки после инсульта. Я иногда просыпался и думал: "Я пропущу тур и не смогу отправиться на следующие гастроли".

Это было лёгкое решение, но я хотел бы по-прежнему играть с ребятами. Хотелось бы поддерживать хорошую физическую форму».

На вопрос о том, был ли тур IRON MAIDEN «The Future Past» тяжёлым для него, Nicko ответил:

«Да. В этом туре мы придерживались одного и того же графика: концерт, день в пути, концерт, день в пути, концерт, два дня отдыха или день отдыха, день в пути, и так далее. И это достало меня.

Всё было хорошо в позапрошлом году, в 2023-м. И всё ещё было хорошо [в 2024 году], но я чувствовал, что не могу выложиться на сто процентов, конечно, на "Trooper" и других песнях. И мы справились, мы прошли через это, но я чувствовал, что не могу поддерживать ритм группы так, как хотел, хотя к концу североамериканского тура у меня был личный тренер... У нас не было ни одного дня отдыха. Если мы давали два концерта подряд, у нас был день на дорогу, а потом полный день отдыха. Мне это было на руку. Я наслаждался физической стороной тренировок. Я не так много занимался с весом, было много растяжек из йоги, я пытался восстановить свою умственную активность с помощью координации. Мы много чего делали вместе, чтобы улучшить работу синапсов в мозге. Всё шло хорошо, но мне было очень тяжело. И я подумал: "Я уже в возрасте, поэтому я отойду от дел и позволю кому-то другому взять бразды правления в свои руки"».

На вопрос о том, не было ли ему из-за этого трудно участвовать в туре, Nicko, принявший христианство в 1999 году, сказал:

«Нет, совсем нет. Привыкаешь к тому, что можешь делать что-то на протяжении, например, 50 лет своей карьеры, и Бог ниспослал на меня инсульт, но я всё ещё жив. Я всё ещё стою на ногах два года спустя. Но мне очень повезло в том, что у меня были отличные терапевты, которые помогли мне преодолеть всё это в самом начале. Я был расстроен, потому что знал, что могу что-то сделать, но на самом деле не мог сделать это ни физически, ни ментально, потому что в ментальном плане много чего происходило».

О том, когда именно он принял решение уйти из IRON MAIDEN, он сказал:

«Я думал об этом ещё в 2023-м году. После окончания того тура я подумал: "А не объявить ли мне об этом группе?" Но я решил: "Нет, я буду участвовать в в туре "The Future Past", а там посмотрим. Сначала надо разобраться с этим". А когда мы подошли к североамериканскому туру, я подумал: "Пора заканчивать, Ник".
Решение далось мне нелегко, но в конце концов это было лучшее решение. Конечно, у меня бывают хорошие и плохие дни, и плохие дни — это когда я чувствую: "Я больше не буду выходить на сцену и видеть наших замечательных фанатов", но в конце концов именно поэтому я не буду этого делать. На самом деле я не делаю этого потому, что это было слишком сложно для меня».

McBrain также подтвердил, что у него есть предварительные планы по написанию автобиографии, в которой он более подробно расскажет о своей жизни, включая уход из IRON MAIDEN.

«Да, мы находимся на начальном этапе. Да, мы это обсуждали. Следите за новостями».




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7 фев 2025
L
LU---
а вроде недавно привезли новую пластинку мейден
86 года...оказывается столько время прошло...........
7 фев 2025
g
gravitgroove
Пусть хоть партитуру пишет для партий будущих композиций, так и участником процесса останется, и мозги продолжат работать.

просмотров: 331

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