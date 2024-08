сегодня



Барабанщик IRON MAIDEN о восстановлении здоровья



NICKO MCBRAIN в подкасте The Washington Tattoo рассказал о состоянии своего здоровья:



«Всё случилось 19 января прошлого года. В тот день мне делали операцию по удалению катаракты. И я думаю, что было много стресса и раздражения из-за того, что кто-то возился с моими глазами. А мне делали операцию на обоих глазах одновременно. В старые времена я бы сделал операцию на одном глазе на случай, если не получится. Я мог бы стать слепым на один глаз, а не на оба. И я знаю, что это единственная причина, по которой не любят делать обе операции одновременно, даже сейчас. Но я был уверен в хирурге. И я сказал: "А можно мне сделать обе операции одновременно?" Он ответил: "Да, без проблем".



Помню, я смотрел по телевизору теннис. Я встал в шесть утра, что для меня необычно, потому что обычно я встаю около 7:00–7:30. Я встал и был немного встревожен. Я повалялся в шезлонге и уснул. Около восьми часов я подумал: "Пойду вздремну. Я чувствую себя очень усталым". Проснувшись через 45 минут, я обнаружил, что у меня случился удар. Я подумал, что покалывание в конечностях. Я поднял руку, спрашивая себя: "Что происходит?" Я чувствовал руку, но ничего не происходило... Я отпустил руку, и она просто упала, и я подумал: "О чёрт. Что-то не так". Ногу не парализовало, хотя нога была ватная. И это хорошо, потому что моя нога всё ещё работала. По крайней мере, Бог оставил мне правую ногу. Она уже не так хороша, как раньше, но... В общем, я оказался в больнице. Вокруг меня работала целая команда врачей. Как будто я был суперзвездой. А они даже не знали, кто я такой. Именно так они ведут себя с теми, у кого случается инсульт и кто попадает в Boca Baptist Hospital, [Baptist Health] Boca [Raton] Regional [Hospital]. Там вокруг вас мгновенно собирается команда из 12 человек, независимо от того, кто вы. И вот мне сделали компьютерную томографию, затем я отправился на МРТ. И [когда] я вышел, [Марк А.] Свердлофф, мой врач-невролог, собрал вокруг себя множество студентов, и с ним было где-то шесть детей, молодых людей — я называю их детьми — им, вероятно, всем за 20 или 30. В общем, он сказал: "У вас был инсульт, мистер McBrain", а я такой "Скажите мне что-нибудь, чего я не знаю". А он рассмеялся. И он сказал: "Это ТИА (транзисторная ишемическая атака)". Я ответил: "Хорошо, значит, это не серьёзный инсульт". Он продолжил: "Да. У нас есть препарат под названием ТНК [тенектеплаза]", что это такое, я понятия не имею. Он сказал, что это средство для удаления тромбов, и оно предотвращает дальнейшее повреждение мозга, которое может произойти или уже произошло, но есть риск. Я спросил: "Какой риск?" Он ответил: "Вы можете умереть". Я сказал: "Хорошо. А каков процент неудач у людей, которым кололи тенектеплазу?" Оказалось, что от семи до девяти процентов. Он сказал: "Значит, если у вас это случилось, мы должны поместить вас в реанимацию на 24 часа и следить за вами каждый час". И я ответил: "Ну, хорошо, пусть будет так". Тогда он сказал: "Распишитесь здесь". А я правша, поэтому мне пришлось поставить крестик. Он сказал: "Просто распишитесь как можно лучше". Я попытался написать своё имя в строке. Он дал мне бумагу на подпись до МРТ. Примерно через три часа я поднялся наверх. Наконец я смог немного пошевелить большим пальцем — первое, чем я смог пошевелить. Я пролежал там две ночи, а на следующий день после выписки отправился на терапию: три раза в неделю физиотерапию и реабилитационная терапия. Моя лопатка опустилась, и, судя по всему, моё лицо было перекошено, хотя я мог говорить. Так что единственное, что у меня было, — это паралич.



Первые три месяца после инсульта — это время наибольшего восстановления. После этого, следующие три месяца всё идёт на спад, а затем три месяца после этого всё продолжается. Прошло уже почти полтора года, но это будет на следующей неделе. Какая дата сегодня? Да, через 10 дней. Так что я всё еще не вернулся к тому состоянию, в котором хотел бы быть. Возможно, я до конца не восстановлюсь... Я не могу делать кое-что... Что касается темпа, то я больше не могу исполнять 16-е ноты, переходящие в 32-е. Я могу играть восьмые ноты, например, такой грув. Я могу делать удвоения, но когда я пытаюсь сыграть 16-ю ноту на такой скорости, вместо того, чтобы играть как следует, я сбиваюсь, когда начинаю играть быстро, когда я пытаюсь играть быстро. Поэтому мне приходится корректировать свои сбивки. Я больше не играю проход в "The Trooper", потому что я не могу его сыграть... Всё дело в скорости. Я могу играть медленно, и я практикуюсь, чтобы сохранять грув песни...



Репетиции [весеннего тура IRON MAIDEN 2023 года] у нас начались в конце апреля [2023 года]. Так что у меня было три месяца — февраль, март, апрель. По сути, у меня было 12 недель на восстановление, прежде чем я приступил к репетициям. И сейчас я играю восьмёрки, чтобы разогреться и попытаться заставить пальцы работать... Я достиг пика. Я заметил, что на некоторых репетициях — а я играю с группой TITANIUM TART [сайд-проектом], которая выступает с тем же сетом, что я играю с IRON MAIDEN в конце этого года — мы выступаем с точно таким же сетом. В эти выходные у меня будет пара концертов. Мы репетируем раз в неделю. У меня репетиция сегодня и завтра. Так что мне разрешено играть эти вещи, чтобы опробовать их. И у меня не получается. Так что я вернулся к тому, что делал с группой в прошлом году, а именно играл более прямолинейно на таких сбивках. В песне "Fear Of The Dark" я снова использую триоли и пару хай-хэтов. Вот так. Всё дело в темпе песен. Когда они быстрые, мне приходится нелегко. Когда они медленные, я справляюсь».







