12 июн 2024



Басист IRON MAIDEN сыграет в благотворительном футбольном матче



Басист IRON MAIDEN Steve Harris примет участие в благотворительном футбольном матче в эту субботу, 15 июня, в 20:00 на стадионе Estadio Algarve в Португалии.



IRON MAIDEN сообщили об этом в социальных сетях:



«Вход всего 2,50 евро, и, приняв участие, вы поможете самым обездоленным детям в Алгарве, так что собирайте своих друзей и надеемся увидеть вас там...»



В видеообращении о своём участии в мероприятии Harris сказал:



«Вот я и в прекрасном Алгарве, Португалия. Позади меня — Estadio Algarve, или Stadium Algarve, или Algarve Stadium, как хотите, так и называйте, и именно здесь я буду играть в субботу, в 20:00, в благотворительных целях. Это благотворительная акция в пользу обездоленных детей в Португалии. Так что это очень хорошее дело. Если вы сможете туда добраться, приезжайте. Думаю, вход стоит всего два или три евро, или что-то вроде того, но постарайтесь собрать несколько человек и приехать туда, чтобы поддержать это дело. И да, будьте там или будете никем».

Steve will be playing in a legendвЂ™s charity football match this Saturday at 8pm at the Estadio Algarve in Portugal!













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