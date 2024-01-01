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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Iron Maiden

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29 май 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о восстановлении после инсульта

27 май 2024 : 		 NICKO MCBRAIN исполняет IRON MAIDEN с оркестром
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|||| сегодня

IRON MAIDEN открыли североамериканский тур



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IRON MAIDEN выступлением четвертого октября в North Island Credit Union Amphitheatre, Chula Vista (a suburb of San Diego),California, открыли североамериканскую часть тура "The Future Past":

01. Caught Somewhere In Time
02. Stranger In A Strange Land
03. The Writing On The Wall
04. Days Of Future Past
05. The Time Machine
06. The Prisoner
07. Death Of The Celts
08. Can I Play With Madness
09. Heaven Can Wait
10. Alexander The Great
11. Fear Of The Dark
12. Iron Maiden

Encore:

13. Hell On Earth
14. The Trooper
15. Wasted Years




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