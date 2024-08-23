22 авг 2024



Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить»



STEVE HARRIS ответил на вопрос о том, не думали ли он и его товарищи по группе настроиться на полтона или даже на целый тон ниже в эпоху Blaze Bayley, чтобы звук гитар больше подходил его баритону, который резко контрастировал с более высоким голосом Bruce Dickinson'a:



«Нет. Может быть, в некоторых вещах, оглядываясь назад, мы могли бы что-то по-другому настроить. Но нет, в те времена мы не задумывались об этом. Только когда мы вышли на сцену и сыграли вживую, мы поняли, что есть пара нюансов... Странно, что Blaze был очень уверен в себе, когда мы репетировали. А потом пару раз на концертах с несколькими песнями возникали какие-то проблемы, но в целом он справлялся с работой очень хорошо. Наверное, оглядываясь назад, можно задним умом сделать всё что угодно, но Blaze помог группе выжить в тот период. Так что мы многим ему обязаны».







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