Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 71
*Новая песня NILE 50
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 31
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 15
*DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике» 11
*Фронтмен W.A.S.P.: «METALLICA стала METALLICA только после "... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 71
*Новая песня NILE 50
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 31
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



22 авг 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить»

21 авг 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Неважно, сколько ты репетируешь или готовишься, ничто не сравнится с живым выступлением»

19 авг 2024 : 		 Барабанщик W.A.S.P. исполняет IRON MAIDEN

19 авг 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN хочет выпустить книгу

17 авг 2024 : 		 Барабанщик W.A.S.P. исполняет IRON MAIDEN

16 авг 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о восстановлении здоровья

30 июл 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN выступил с TITANIUM TART

24 июл 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere In Time"

22 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

16 июл 2024 : 		 Первая встреча вокалистов IRON MAIDEN

17 июн 2024 : 		 Новая книга об IRON MAIDEN выйдет осенью

13 июн 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN сыграет в благотворительном футбольном матче

29 май 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о восстановлении после инсульта

27 май 2024 : 		 NICKO MCBRAIN исполняет IRON MAIDEN с оркестром

17 май 2024 : 		 BLAZE BAYLEY о появлении в IRON MAIDEN

14 май 2024 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Демократия в группе? Пфф...»

12 май 2024 : 		 Новое пиво IRON MAIDEN

23 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON об IRON MAIDEN с PAUL'ом DI'ANNO

30 мар 2024 : 		 Почему в IRON MAIDEN так долго не меняется состав?

12 мар 2024 : 		 NICKO MCBRAIN исполнил IRON MAIDEN с оркестром

26 фев 2024 : 		 Маскот IRON MAIDEN в новой игре

14 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о воссоединении с IRON MAIDEN

11 янв 2024 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN хотел бы попасть с группой в Зал славы рок-н-ролла

17 дек 2023 : 		 DENNIS STRATTON исполняет IRON MAIDEN

8 дек 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о последствиях инсульта

7 дек 2023 : 		 Новый рекорд IRON MAIDEN
Показать далее
| - |

|||| 22 авг 2024

Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить»



zoom
STEVE HARRIS ответил на вопрос о том, не думали ли он и его товарищи по группе настроиться на полтона или даже на целый тон ниже в эпоху Blaze Bayley, чтобы звук гитар больше подходил его баритону, который резко контрастировал с более высоким голосом Bruce Dickinson'a:

«Нет. Может быть, в некоторых вещах, оглядываясь назад, мы могли бы что-то по-другому настроить. Но нет, в те времена мы не задумывались об этом. Только когда мы вышли на сцену и сыграли вживую, мы поняли, что есть пара нюансов... Странно, что Blaze был очень уверен в себе, когда мы репетировали. А потом пару раз на концертах с несколькими песнями возникали какие-то проблемы, но в целом он справлялся с работой очень хорошо. Наверное, оглядываясь назад, можно задним умом сделать всё что угодно, но Blaze помог группе выжить в тот период. Так что мы многим ему обязаны».

STEVE HARRIS On IRON MAIDEN's BLAZE BAYLEY Era -




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 авг 2024
I
Inhuman
Не представляю мрачный материал X Factor без Блейза. Всякие там концертные версии в исполнении Дикинсона звучат совсем не так, как нужно.
Like!1
23 авг 2024
kircore
Главное, что страдания в Ирон Майден помогли Блейзу выпустить свои замечательные сольники.
Для меня они важнее и камернее всей дискографии Майден.
Like!1
23 авг 2024
J
Jack of Diamonds
не было бы Блейза - не было бы лучшего альбома

просмотров: 209

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом