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IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно



IRON MAIDEN на концерте 22 октября в Xcel Energy Center, Saint Paul, Minnesota перед исполнением композиции "The Time Machine" почтили память Пола Ди'Анно — видео доступно ниже.







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