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*Умер Пол Ди'Анно 34
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 32
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 24
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Iron Maiden

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IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно



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IRON MAIDEN на концерте 22 октября в Xcel Energy Center, Saint Paul, Minnesota перед исполнением композиции "The Time Machine" почтили память Пола Ди'Анно — видео доступно ниже.




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