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Документальный фильм об IRON MAIDEN выйдет осенью



Universal Pictures Content Group сообщили о том, что осенью состоится премьера официального документального фильма об IRON MAIDEN. Долгожданный документальный фильм - это эмоциональное путешествие по 50-летней истории IRON MAIDEN, рассказанное с точки зрения как самой группы, так и ее самых преданных поклонников - от давних суперфанов до известных личностей из мира кино и музыки, таких как испанский актер Хавьер Бардем, Lars Ulrich из METALLICA и Gene Simmons из KISS. В документальный фильм также войдут эксклюзивные интервью с ключевыми участниками группы, включая последнее интервью с бывшим вокалистом Полом Ди'Анно.



Фильм, включающий редкие архивные кадры и совершенно новые анимационные ролики с легендарным талисманом группы Эдди, предлагает уникальный визуальный опыт, который подчеркивает широкое влияние IRON MAIDEN и сильную связь между группой и ее поистине глобальной армией поклонников. Фильм также исследует культурное движение, которое IRON MAIDEN помогли сформировать, и их непреходящее наследие как в музыке, так и в фан-культуре, бросая вызов общепринятым представлениям о более широком значении рок-музыки и хэви-металла.







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