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*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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Iron Maiden

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13 дек 2024 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайно»

12 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN о туре

11 дек 2024 : 		 CHRIS JERICHO о барабанщике IRON MAIDEN

11 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN о бывшем

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8 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN нашли барабанщика

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31 окт 2024 : 		 Дебютный альбом IRON MAIDEN вновь попал в чарты

24 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно

19 окт 2024 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

16 окт 2024 : 		 Любимая песня гитариста IRON MAIDEN из нынешнего тура

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Документальный фильм об IRON MAIDEN выйдет осенью



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Universal Pictures Content Group сообщили о том, что осенью состоится премьера официального документального фильма об IRON MAIDEN. Долгожданный документальный фильм - это эмоциональное путешествие по 50-летней истории IRON MAIDEN, рассказанное с точки зрения как самой группы, так и ее самых преданных поклонников - от давних суперфанов до известных личностей из мира кино и музыки, таких как испанский актер Хавьер Бардем, Lars Ulrich из METALLICA и Gene Simmons из KISS. В документальный фильм также войдут эксклюзивные интервью с ключевыми участниками группы, включая последнее интервью с бывшим вокалистом Полом Ди'Анно.

Фильм, включающий редкие архивные кадры и совершенно новые анимационные ролики с легендарным талисманом группы Эдди, предлагает уникальный визуальный опыт, который подчеркивает широкое влияние IRON MAIDEN и сильную связь между группой и ее поистине глобальной армией поклонников. Фильм также исследует культурное движение, которое IRON MAIDEN помогли сформировать, и их непреходящее наследие как в музыке, так и в фан-культуре, бросая вызов общепринятым представлениям о более широком значении рок-музыки и хэви-металла.




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