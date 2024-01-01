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*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 26
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
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Iron Maiden

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17 авг 2024 : 		 Барабанщик W.A.S.P. исполняет IRON MAIDEN

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23 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON об IRON MAIDEN с PAUL'ом DI'ANNO

30 мар 2024 : 		 Почему в IRON MAIDEN так долго не меняется состав?

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7 дек 2023 : 		 Новый рекорд IRON MAIDEN

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Барабанщик W.A.S.P. исполняет IRON MAIDEN



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AQUILES PRIESTER представил видео, в котором демонстрирует исполнение композиции IRON MAIDEN "The Loneliness Of The Long Distance Runner".

Watch W.A.S.P. Drummer AQUILES PRIESTER Perform IRON MAIDEN's "The Loneliness Of The Long Distance Runner"




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