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Видео полного выступления IRON MAIDEN



Видео полного выступления IRON MAIDEN, которое состоялось 12 сентября на Qudos Bank Arena, Sydney, Australia, доступно для просмотра ниже:



"Caught Somewhere in Time"

"Stranger in a Strange Land"

"The Writing on the Wall"

"Days of Future Past"

"The Time Machine"

"The Prisoner"

"Death of the Celts"

"Can I Play With Madness?"

"Heaven Can Wait"

"Alexander the Great"

"Fear of the Dark"

"Iron Maiden"

"Hell on Earth"

"The Trooper"

"Wasted Years"







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