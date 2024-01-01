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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Iron Maiden

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16 сен 2024 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

15 сен 2024 : 		 Новый фигурки IRON MAIDEN

12 сен 2024 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

11 сен 2024 : 		 Новые винилы IRON MAIDEN выйдут осенью

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2 сен 2024 : 		 IRON MAIDEN открыли тур в Австралии

29 авг 2024 : 		 IRON MAIDEN не работают над новой музыкой

22 авг 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить»

21 авг 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Неважно, сколько ты репетируешь или готовишься, ничто не сравнится с живым выступлением»

19 авг 2024 : 		 Барабанщик W.A.S.P. исполняет IRON MAIDEN

19 авг 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN хочет выпустить книгу

17 авг 2024 : 		 Барабанщик W.A.S.P. исполняет IRON MAIDEN

16 авг 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о восстановлении здоровья

30 июл 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN выступил с TITANIUM TART

24 июл 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere In Time"

22 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

16 июл 2024 : 		 Первая встреча вокалистов IRON MAIDEN

17 июн 2024 : 		 Новая книга об IRON MAIDEN выйдет осенью

13 июн 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN сыграет в благотворительном футбольном матче

29 май 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о восстановлении после инсульта

27 май 2024 : 		 NICKO MCBRAIN исполняет IRON MAIDEN с оркестром

17 май 2024 : 		 BLAZE BAYLEY о появлении в IRON MAIDEN

14 май 2024 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Демократия в группе? Пфф...»

12 май 2024 : 		 Новое пиво IRON MAIDEN

23 апр 2024 : 		 BRUCE DICKINSON об IRON MAIDEN с PAUL'ом DI'ANNO

30 мар 2024 : 		 Почему в IRON MAIDEN так долго не меняется состав?
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Видео полного выступления IRON MAIDEN



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Видео полного выступления IRON MAIDEN, которое состоялось 12 сентября на Qudos Bank Arena, Sydney, Australia, доступно для просмотра ниже:

"Caught Somewhere in Time"
"Stranger in a Strange Land"
"The Writing on the Wall"
"Days of Future Past"
"The Time Machine"
"The Prisoner"
"Death of the Celts"
"Can I Play With Madness?"
"Heaven Can Wait"
"Alexander the Great"
"Fear of the Dark"
"Iron Maiden"
"Hell on Earth"
"The Trooper"
"Wasted Years"

Watch IRON MAIDEN's First Of Two Shows In Sydney; Fan-Filmed Video




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