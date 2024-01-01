19 дек 2024



Басист IRON MAIDEN: «Удивлен, что мы протянули 50»



Steve Harris в недавнем интервью обсудил юбилейный тур, который пройдет по случаю 50-летия коллектива:



«Удивительно, что мы протянули уже 50 лет. Когда я действительно задумываюсь об этом, это невероятно. Сколько песен мы создали, сколько альбомов записали, сколько туров провели... Это просто потрясающе.



Отрадно видеть много молодых людей в зале. На паре концертов, которые мы давали недавно, были дети, настоящие дети, лет девяти-десяти, а ещё много подростков и двадцатилетних. Так что у нас постоянно появляются новые поклонники.



И я думаю, это потому, что мы организуем хорошее, зрелищное шоу. Мы по-прежнему очень хорошо играем. А все эти молодые люди, пришедшие на концерт, думаю, многие из них — осмелюсь сказать — ещё не видели ничего подобного.

Мы видим всех этих молодых людей в первом ряду, и они, наверное, думают, что мы уже древние. Ну, наверное, так и есть! Знаете, когда мне было 17, я думал, что 25 — это уже старость!»



68-летний музыкант поддерживает себя в форме, занимаясь спортом.



«Я до сих пор играю в футбол. Во время последнего тура я дважды играл в Австралии. В этом туре я также несколько раз играл в теннис. И я обыграл одного парня, которому было чуть больше двадцати. Так что, думаю, я всё ещё что-то делаю правильно.



Я считаю, что нужно заниматься этим, пока ты физически ещё можешь это делать. Хотя, скажу, я видел видео, где я играю в футбол, бегу по флангу, и мне кажется, что я довольно быстрый, но когда смотришь видео, то думаешь: "Вот чёрт! Это совсем не так быстро". Но с группой всё иначе».



Он привёл в пример Mick Jagger, которому сейчас 81 год, как идеальный пример ветерана рока, всё ещё способного выступать на высоком уровне. И он добавляет, что, возможно, получит от Джаггера несколько советов по фитнесу, поскольку между Iron Maiden и The Rolling Stones появилась семейная связь после свадьбы этим летом дочери Harris'a Харриса Фэй с сыном Ronnie Wood'a Тайроном.



«Mick Jagger задал высокую планку в плане фитнеса. Я не знаю, что именно он делает, чтобы поддерживать себя в форме, но он в отличной форме. А теперь я породнился с Ронни, так что, наверное, могу спросить у него и узнать! Ронни очень любезный парень. Впервые я встретил его, когда он пришёл на концерт Iron Maiden, и он замечательный, очень простой человек».



Что касается будущего Iron Maiden и British Lion, Steve сказал, что будет рад продолжать гастролировать с обеими группами как можно дольше.



«Самое забавное, что когда я выхожу на сцену с British Lion и мы играем в клубах, это то же самое, что я делал с Iron Maiden в ранние годы.



Я скучал по тому опыту, по той эпохе, когда не знаешь, придут люди на концерт или нет, и ты пытаешься просто собрать как можно большую аудиторию.

В те времена с Iron Maiden у меня было больше бабочек в животе, потому что я не был уверен в том, что всё получится. И мне нравится это чувство — не бабочки, конечно, но мне нравится ощущение вызова.



И мне нравится играть и с теми, и с другими — и с Iron Maiden, и с British Lion, потому что я из тех людей, которые любят заниматься делом. Я всегда чем-то занят, всегда в движении.



Там, где я живу на Багамах, невероятно красиво, но я не могу провести на пляже больше 30 или 40 минут. Я живу там уже давно. Я всегда хотел этого после того, как мы записали там альбомы [Iron Maiden записали три альбома в 1980-х годах в студии Compass Point в Нассау, столице Багамских островов].



Живя там, я думал, что это поможет мне немного расслабиться. И это действительно помогло мне немного расслабиться. Но как только я возвращаюсь домой, я уже думаю о следующем туре — и это здорово, потому что мне это нравится».







+3 -0



просмотров: 261

