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Iron Maiden

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|||| 13 дек 2024

Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайно»



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ADRIAN SMITH в интервью Music Radar вспомнил о том, как группа работала над альбомом Somewhere In Time, для которого он сочинил три песни:

«Мы пробовали новые идеи на этом альбоме. Я всегда хотел сделать альбом, который бы звучал по-настоящему продюсерски — в отличие от живого, с небольшим количеством легкой «сказочной пыли» на нем.

Я привез из Японии гитарный синтезатор Roland, и когда я его включил, он начал издавать сумасшедший шум — и я просто подыграл ему. Это было похоже на ритм. Так у меня сразу появилась песня. У меня было небольшое демо с четырех дорожек, и оно звучало слегка похоже на U2. У вас есть идеи, которые, как вы думаете, могут не подойти группе, поэтому я даже не собирался показывать ее Steve'y, но он услышал, как я играл ее на репетиции, и сказал: «А это неплохо!»

Вообще он забавный. Вы можете думать, что он не согласится, но происходит ровно обратное: «Давай попробуем!». А поскольку рядом не было Bruce (Dickinson), я также просто набросал слова. Поэтому песня была написана очень быстро. Но если бы ее случайно не услышал Steve, я бы никогда не стал ее ему предлагать».

IRON MAIDEN Guitarist ADRIAN SMITH On Writing "Wasted Years" - "If STEVE HARRIS Hadn't Heard It By Accident, I Would Never Have Played It To Him"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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14 дек 2024
gravitgroove
Да почти весь альбом на грани с новой волной и AOR, только Harris' овские галопы не дают выйти альбому за пределы имени группы.

просмотров: 363

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