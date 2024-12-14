13 дек 2024



Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайно»



ADRIAN SMITH в интервью Music Radar вспомнил о том, как группа работала над альбомом Somewhere In Time, для которого он сочинил три песни:



«Мы пробовали новые идеи на этом альбоме. Я всегда хотел сделать альбом, который бы звучал по-настоящему продюсерски — в отличие от живого, с небольшим количеством легкой «сказочной пыли» на нем.



Я привез из Японии гитарный синтезатор Roland, и когда я его включил, он начал издавать сумасшедший шум — и я просто подыграл ему. Это было похоже на ритм. Так у меня сразу появилась песня. У меня было небольшое демо с четырех дорожек, и оно звучало слегка похоже на U2. У вас есть идеи, которые, как вы думаете, могут не подойти группе, поэтому я даже не собирался показывать ее Steve'y, но он услышал, как я играл ее на репетиции, и сказал: «А это неплохо!»



Вообще он забавный. Вы можете думать, что он не согласится, но происходит ровно обратное: «Давай попробуем!». А поскольку рядом не было Bruce (Dickinson), я также просто набросал слова. Поэтому песня была написана очень быстро. Но если бы ее случайно не услышал Steve, я бы никогда не стал ее ему предлагать».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 363

