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Гитарист IRON MAIDEN о встрече с DAVE'ом: «Мы были единственными подростками в нашем районе с длинными волосами»



ADRIAN SMITH дал интервью для Iron Maiden Fan Club Magazine, в рамках которого рассказал о своём предстоящем альбоме Smith/Kotzen "Black Light/White Noise". Ниже представлены выдержки из беседы.



Похоже, у вас с Richie полное взаимопонимание.



«Да, но это моя супруга Натали собрала нас вместе, она нас очень поддержала — она была поклонницей музыки Richie — и сказала, что мы должны объединить усилия. Richie потрясающий — он поёт и играет, мы устроили джем, и всё получилось, потому что у нас много общего, и в музыкальном плане тоже. Он немного моложе меня, но очень хорошо знает музыку 1960-х и 1970-х годов — Bad Company, Free... То, на чём я вырос».



Важно ли найти общий язык?



«Да. Я приглашал Rob'a из Metallica поиграть у меня дома... Тейлора [Хокинса] тоже. Мы пригласили Richie, и он исполнял песни Bad Company и Стиви Рэя Вона. Я всегда пел, всегда слышал мелодии, у меня была страсть к пению, но я всегда хотел работать с настоящим певцом. Richie — отличный певец, и я мог бы работать с ним — у него хороший диапазон.



Я пел, пока не присоединился к Iron Maiden, так что с 17 до 23 лет я был фронтменом группы. Я пробовал делать что-то самостоятельно, но это очень сложно — нужна обратная связь и кто-то, на кого можно опереться. Richie также отлично разбирается в текстах».



Что было первым: Adrian-вокалист или Adrian-гитарист?



«Это началось, когда мне было, наверное, 15 лет — это возраст, когда ты ищешь какое-то направление. Я не был особенно академичен.



Я любил спорт, но не был спортсменом. Потом я встретил Dave'a, и он умел неплохо играть на гитаре — он мог сыграть все фишки Чака Берри и Хендрикса. Я сказал: "Вот это да!" Мы были единственными подростками в нашем районе с длинными волосами. Я начал слушать Deep Purple, Free и Black Sabbath, так что мы тянули друг к другу. Я подумал: "Я должен подружиться с этим парнем". Я сказал: "Я певец, я никогда раньше не пел, но мне нравится это делать". На Рождество родители купили мне микрофон, и я пошёл к нему домой и подключил свой микрофон к его усилителю: один из тех, что с тремя входами — звучало ужасно, но это было захватывающе! Думаю, первой вещью, которую мы исполнили, была "Silver Machine" Hawkwind. Он начал играть, и я подумал: «Сейчас или никогда!"»



Когда же вы начали играть на гитаре?



«У Dave'a была запасная гитара, кажется, из Woolworths, и мой папа починил её. Вскоре мы с ним стали лучшими друзьями, и он научил меня — я учился у него по ходу дела, но я пел и играл одновременно».



Перейдём ко второй пластинке Smith/Kotzen. Ощущаете ли вы в ней ту эпоху, которая была до Iron Maiden? Это современная пластинка, но классические нотки в ней присутствуют...



«Это заставляет музыкальный мир крутиться. Ты принимаешь влияния, они проходят через тебя и выходят немного другими. Я никогда не стану отрицать свои влияния.



Я в детстве копировал Michael Schenker или Ritchie Blackmore, но в процессе попыток подражать им я обрёл свой стиль — это становится твоей собственной точкой зрения. Это и есть процесс сочинения музыки — если пытаться придумать что-то по-настоящему уникальное во вселенной, у вас ничего не получится, поэтому вы используете вдохновение, чтобы создать что-то новое».







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