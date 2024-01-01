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Басист IRON MAIDEN: «Не люблю я крупные СМИ»



Steve Harris в недавнем интервью рассказал о своих рабочих отношениях с вокалистом MAIDEN Bruce Dickinson, в частности о том, что они оба являются наиболее заметными публичными фигурами в группе:



«Ну, я всегда поощрял, в какой бы группе я ни был или чем бы я ни занимался в прошлом, даже до этого, всегда именно фронтмена хотелось выдвинуть в качестве ключевой фигуры. Я к тому, что, скажем, Paul [Di'Anno, бывший вокалист IRON MAIDEN] был не слишком активен на сцене — у него было отличное сценическое присутствие, но он был не очень активен. Так что приходится, я бы не сказал, компенсировать, просто подменять его. Когда появился Bruce, он стал полноценным фронтменом. А еще Bruce дает много интервью, он общается с основными СМИ. Я не очень хорошо с ними справляюсь... Он немного по-другому относится к ключевым СМИ — он хорош в работе с ними — так что мы стараемся, чтобы он фокусировался именно на этом. А еще он пилот и все такое прочее, что дает ему больше возможностей в общении чем остальным. Меня это полностью устраивает, потому что я все равно не нахожусь в центре внимания... Я не обхаживаю ведущие СМИ. Меня просили сделать много разного в крупных СМИ, и я это буду делать только если это нужно нам, для продвижения или чего-то подобного; меня просили принимать участие в разных футбольных программах, но я пойдут туда, если только приближается тур или готовится альбом. Вот тогда да, скорее всего схожу, но ходить и делать что-то ради шоу, типа знаменитостей, я не люблю. Мне это никогда не нравилось. Это не мое. Но это не значит, что кто-то другой не может этого сделать, а вот Bruce как раз в этом хорош. Так что все работает».







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