Новая книга IRON MAIDEN выйдет осенью



Thames & Hudson сообщили о планах выпуска осенью новой книги об IRON MAIDEN — "Iron Maiden: Infinite Dreams - The Official Visual History", в которой рассказывается об эволюции самой выдающейся группы в мире хэви-металла с учетом беспрецедентного вклада участников группы и менеджмента.



По-настоящему впечатляющая и красивая книга, включающая в себя никогда ранее не встречавшиеся предметы и фотографии, которые собирались с огромным вниманием к деталям в течение нескольких лет, посвящена одной из самых влиятельных и пользующихся наибольшим спросом британских групп, которая стала, возможно, самой влиятельной металл-группой в мире.



В книге «Iron Maiden: Infinite Dreams» в хронологическом порядке рассказывается история группы, начиная с первых выступлений в пабе в 1975 году и первого контракта на запись альбома в 1979 году, включая запись и выпуск революционных альбомов, в том числе одноименного дебюта, глобального прорыва 1982 года «The Number Of The Beast» и покорившего стадионы «Seventh Son Of A Seventh Son», до получившего огромное признание двойного альбома 2021 года «Senjutsu» и предстоящего мирового турне «Run For Your Lives».



В книге прослеживается эволюция культового талисмана IRON MAIDEN Эдди, а также приводятся эксклюзивные комментарии его создателя Derek Riggs, документируются зрелищные и сложные сценические постановки и масштабные концертные туры группы, включая мировое турне «Somewhere Back In Time» 2008 года, которое прогремело на весь мир, когда в качестве пилота самолёта Ed Force One 757 выступил сам Bruce Dickinson.







