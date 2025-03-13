12 мар 2025



Вокалист IRON MAIDEN был готов уйти, чтобы не стать жалкой пародией на самого себя



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью что покинул бы группу, если бы не смог петь с той же силой и диапазоном, что и раньше. По его словам, это решение он принял из личной гордости и из преданности группе и её поклонникам.



«Я чувствовал себя хорошо. Я верил, что с честью справлюсь с этой ситуацией.

Я понимал, что это будут трудные десять месяцев, но надеялся, что после этого я смогу заниматься тем, чем занимался раньше.



Но если нет, я был готов уйти, потому что если я не смог бы петь так, как должен петь, тогда всё.



Я бы хотел, чтобы группа продолжала существовать. Но я бы предложил им помочь найти другого певца, потому что есть и другие кандидатуры.



Я мог бы предложить кого-то — он, вероятно, мог бы стать неплохой версией меня.

У меня состоялся разговор с ребятами из группы. Я сказал: "Я не хочу быть жалкой пародией на самого себя. Да и группа этого не заслуживает".



Поэтому я подумал: "Если бы я потерял голос, я мог бы придумать что-то другое". Не знаю что, но я должен был бы найти в этом что-то позитивное.



Но я ни за что не стал бы твердить: "Нет, я могу это сделать", когда было бы очевидно, что не могу. Это было бы несправедливо по отношению ко всем.



Я не просто певец. Я рассказчик. Я наконец-то понял, чем я занимаюсь в жизни: я рассказываю истории, и так получилось, что я делаю это своим голосом в Iron Maiden.



И если ты теряешь определённый тип голоса, это не значит, что ты не можешь использовать другой голос. Но только не в такой группе, как Iron Maiden». http://www.ironmaiden.com





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