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Iron Maiden

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|||| 12 мар 2025

Вокалист IRON MAIDEN был готов уйти, чтобы не стать жалкой пародией на самого себя



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BRUCE DICKINSON в недавнем интервью что покинул бы группу, если бы не смог петь с той же силой и диапазоном, что и раньше. По его словам, это решение он принял из личной гордости и из преданности группе и её поклонникам.

«Я чувствовал себя хорошо. Я верил, что с честью справлюсь с этой ситуацией.
Я понимал, что это будут трудные десять месяцев, но надеялся, что после этого я смогу заниматься тем, чем занимался раньше.

Но если нет, я был готов уйти, потому что если я не смог бы петь так, как должен петь, тогда всё.

Я бы хотел, чтобы группа продолжала существовать. Но я бы предложил им помочь найти другого певца, потому что есть и другие кандидатуры.

Я мог бы предложить кого-то — он, вероятно, мог бы стать неплохой версией меня.
У меня состоялся разговор с ребятами из группы. Я сказал: "Я не хочу быть жалкой пародией на самого себя. Да и группа этого не заслуживает".

Поэтому я подумал: "Если бы я потерял голос, я мог бы придумать что-то другое". Не знаю что, но я должен был бы найти в этом что-то позитивное.

Но я ни за что не стал бы твердить: "Нет, я могу это сделать", когда было бы очевидно, что не могу. Это было бы несправедливо по отношению ко всем.

Я не просто певец. Я рассказчик. Я наконец-то понял, чем я занимаюсь в жизни: я рассказываю истории, и так получилось, что я делаю это своим голосом в Iron Maiden.

И если ты теряешь определённый тип голоса, это не значит, что ты не можешь использовать другой голос. Но только не в такой группе, как Iron Maiden».



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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13 мар 2025
E
Evil Dmitry
Брюс! Пора.
  Dislike!1
13 мар 2025
E
Ewst
Постепенно годы берут свое. Можно откатать тур с Бейли, поделив время на двоих. Было бы круто.
Helloween справляется.

просмотров: 236

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