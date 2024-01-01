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Басист IRON MAIDEN: «Неважно, сколько ты репетируешь или готовишься, ничто не сравнится с живым выступлением»



У Steve'a Harris'a спросили, как ему и его коллегам по группе удаётся сохранять столь высокий уровень энергии на сцене в свои 60–70 лет. Он ответил:



«Первая пара недель всегда самая сложная с точки зрения физической подготовки в любом туре. Я бегаю, я всё ещё играю в футбол, теннис, но невозможно по-настоящему подготовиться к выступлениям на сцене, нужно просто выйти на сцену и выступить. Так что где-то первые две недели это тяжело. Но как только вы втянетесь и войдёте в ритм, всё приходит в норму. Первые две недели захватывают ещё и по этой причине — они могут быть немного нервными, потому что нужно время, чтобы освоиться. Думаю, многие фанаты приходят на концерты в надежде, что будет пара ошибок, о которых они будут говорить до конца своих дней. Надеюсь, с нашей стороны этого не произойдёт, но что есть, то есть. Неважно, сколько ты репетируешь или готовишься, какая бы подготовка ни была перед этим, ничто не сравнится с живым выступлением».







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