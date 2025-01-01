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*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
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*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
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Iron Maiden

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ALICE COOPER: «IRON MAIDEN заслужили место в ЗСРнР»



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ALICE COOPER в рамках общения с поклонниками по ходу круиза Rock Legends, прокомментировал тот факт, что BAD COMPANY могут быть введены в Зал Славы Рок-н-ролла в 2025 году:

«В музыкальном бизнесе мы называем [вокалиста BAD COMPANY] Paul'a "голосом", потому что он один из лучших певцов и один из самых приятных людей на свете. В последнее время у него были некоторые физические проблемы, но я, конечно, проголосовал за него [он имеет в виду тот факт, что все предыдущие лауреаты Зала славы голосуют за будущих участников после их включения в список]».

На вопрос о том, есть ли ещё артисты, которых он хотел бы увидеть в Зале славы рок-н-ролла, Alice ответил:

«IRON MAIDEN. Это же IRON MAIDEN! Как можно не уважать IRON MAIDEN? У них своя армия. И ещё один — [американский композитор, автор песен, продюсер и пианист] Берт Бакарак. Он написал столько же хитов, сколько THE BEATLES, и его нет в Зале славы, но есть и другие ребята в Зале славы, которые были авторами, но они и близко не стояли с Бертом Бакараком. Так что я выбрал бы его».

Он также прокомментировал тот факт, что за последние несколько лет Зал славы расширил свою базу, включив в неё рэп-исполнителей, таких как покойный Тупак Шакур и N.W.A. Этот шаг вызвал критику со стороны многих поклонников и коллег-музыкантов, которые не согласны с тем, что хип-хоп-исполнители — и другие артисты не из мира рока — введены в Зал славы рок-н-ролла.

«Мне очень трудно поместить, скажем, Мисси Эллиотт, на один уровень с THE WHO. Это два разных мира. Но это стиль жизни. И дело в том, кто что привнёс в этот стиль. Кто-то оказал влияние, которого не было раньше, именно поэтому в Зале славы можно увидеть интересных людей. Я был таким же, как вы. Я говорил: "Да ладно. Рок-н-ролльные группы — вот что такое рок". Но потом я немного расширил рамки. Даже Долли Партон сказала: "Мне не место в Зале славы рок-н-ролла". Она говорит: "Что я делаю в Зале славы рок-н-ролла?" Но потом она записала рок-пластинку. Думаю, никто не осуждает её за это, но я бы всё равно предпочёл увидеть там IRON MAIDEN, чем кого-то другого. Джо Кокер тоже был бы хорош. Он тоже получил мой голос в этом году».




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